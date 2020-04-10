TOTO盃／潘建佑包辦5打點 高雄市擊退嘉義縣

109年TOTO盃全國少棒錦標賽今天來到第2天，高雄市的潘建佑繳出猛打賞，包辦5分打點，助隊13比4擊退嘉義縣；另外台南市以10比2勝新竹市，南投縣以5比4勝新北市。

TOTO盃少棒賽是美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽國內選拔賽，今年受到武漢肺炎疫情影響，進行閉門賽事。TOTO盃少棒賽將從昨天進行至16日冠軍戰，在台南善化球場、亞太棒球村2個地方進行。

嘉義縣交手高雄市的比賽，雙方在第1局都攻下3分，2局上嘉義縣則是再奪1分取得領先；不過高雄市從3局下展開反攻，二、三壘有人時潘建佑敲出安打，帶有2分打點，反倒以5比4領先嘉義縣。

高雄市4局下更是攻下大局，一共打了11個人次，出現8支安打，還有2支高飛犧牲打，終場以13比4擊退嘉義縣。此戰高雄市第5棒潘建佑4打數敲出3支安打，包辦全隊最多的5分打點。

新竹市交手台南市的比賽，新竹市本來取得2比1領先，不過5局上台南市敲出3支安打，加上對手奉送3次保送、1次失誤，攻下4分逆轉；6局上更是打了13個人次，包含第4棒薛和坤的2分打點安打在內，得5分，終場台南市以10比2勝新竹市。

南投縣交手新北市的比賽，1局上南投縣開路先鋒甘睿頡就敲出二壘安打，再利用隊友犧牲觸擊、投手犯規，跑回球隊第1分；3局上南投縣第4棒松宇軒敲出此戰第2支三壘安打，帶有1分打點，下個半局新北市也得1分。第7局雙方都攻3分，終場南投縣以5比4勝新北市。