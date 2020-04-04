U18東岸聯盟／潘文輝5局6K好投壓平鎮 穀保2連霸

U18東岸聯盟冠軍戰，穀保家商與平鎮高中交手，穀保家商「火球男」潘文輝5局飆6K、好投壓制，穀保打線適時串聯搶分、終場以5比3拿勝，完成U18東岸聯盟2連霸。

東岸聯盟U18棒球邀請賽冠軍戰，由兩支西部青棒強權交手，穀保家商派出最快球速破150公里的投手潘文輝先發，今天總計用76球投5局，沒被敲出安打，投出6次三振，1次四壞保送、1次觸身球保送，沒有失掉分數。

穀保家商首局就有攻勢，周委宏率先二壘打，幫助球隊開啟攻勢，靠著短打推進、失誤、保送、接連安打，開賽一口氣打了一輪、攻下4分，3局再靠著接連安打、滾地球，多添1分保險分。

穀保家商左投林昱珉6局後援登板，9局稍微有狀況，單局被敲出5支安打，失掉3分責失分，但及時回穩沒有多掉分數，替球隊守住勝利；穀保家商完成U18東岸聯盟2連霸，潘文輝獲頒最有價值球員（MVP）、周委宏拿下打擊獎第1名，周宗志獲頒最佳教練獎。

周宗志表示，潘文輝休息3天登板投球，今天最快球速149公里、球速發揮不算差，此次東岸聯盟賽前，投手輪值就已經排定，潘文輝變化球的控制能力還需要再加強，至於林昱珉9局的狀況，可能因為比數拉開、心態有點鬆懈，才會接連被敲安打。

穀保高二野手周委宏，是備受球隊期待的內野戰力，冠軍戰單場4打數敲2安，周宗志表示，周委宏之前打富邦盃、木棒聯賽時，感覺有點跟不太上學長的腳步，表現起伏大，但此次東岸聯盟打擊、守備表現發揮的不錯，也期待他之後的表現。

潘文輝向林昱珉學滑球 U18東岸聯盟拿MVP

U18東岸聯盟冠軍戰，穀保家商「火球男」潘文輝先前向隊友林昱珉學滑球，盼提高三振率收成效，今天先發5局飆6K、最快球速149公里，好投壓制平鎮高中打線，率隊奪冠、獲頒MVP。

穀保家商投手潘文輝，曾被測過最快球速破155公里，是備受矚目的青棒投手，教練團希望潘文輝再進化，透過影片觀察，發現潘文輝的變化球，包括滑球、曲球，在進壘前會有太早變化的現象，總教練周宗志表示，潘文輝讓打者揮空率不高，可能與這個原因有關係。

教練團希望潘文輝的滑球變化可以再慢一點，也持續幫他修正討論，周宗志透露，先前備戰東岸聯盟時，潘文輝與隊友林昱珉討論，林昱珉將自己滑球的握法教給潘文輝，潘文輝嘗試後，在牛棚觀察效果不錯。

潘文輝此次東岸聯盟出賽嘗試新學的滑球握法，今天冠軍戰與平鎮高中交手，先發投5局沒被敲出安打，投出6次三振，僅讓打者靠著保送上到壘包，力守不失分，好投率隊以5比3奪冠，潘文輝獲頒賽會最有價值球員（MVP）。

潘文輝表示，今天從第一局就開始催球速，但感覺沒辦將球速發揮到最好，修正投球策略，要求位置，想辦法讓打者打不好，也有不錯的結果；潘文輝表示印象中有在冠軍戰投過後援，今天先發出賽心態沒有太大的不同，想辦法幫助球隊拿下勝利。