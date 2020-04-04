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U18東岸聯盟／膝傷反覆 昔中華隊王牌強化肌力找身手

中央社 / 台東4日電
2020年東岸聯盟U18棒球邀請賽，新北市聯隊陣中好手陳浩恩（左）4日在季軍戰單場敲3安，貢獻1分打點，拿下賽會打擊獎第3名。 中央社
2020年東岸聯盟U18棒球邀請賽，新北市聯隊陣中好手陳浩恩（左）4日在季軍戰單場敲3安，貢獻1分打點，拿下賽會打擊獎第3名。 中央社

穀保家商好手陳浩恩，此次U18東岸聯盟被分在新北市聯隊，季軍戰單場3安貢獻1分打點，拿下賽會打擊獎第3名；陳浩恩投手能力也備受關注，但因膝蓋傷勢影響表現，持續加強肌力盼找回好身手。

東岸聯盟U18棒球邀請賽，新北市聯隊以穀保家商為主體，加入鶯歌工商、秀峰高中球員組成聯隊參賽，穀保家商陳浩恩被分在新北市聯隊，新北市聯隊今天季軍戰與台東大學交手，陳浩恩首局敲安，3局再敲安打送回分數，7局敲出個人單場第3安。

陳浩恩今天單場5打數敲出3支安打，吞下1次三振，貢獻1分打點，新北市聯隊終場以5比2拿下季軍，陳浩恩拿下大會打擊獎第3名。

陳浩恩是2015年U12世界盃棒球賽國手，為投打二刀好手，國小投球最快球速就可達120公里，是中華隊的王牌投手，未來發展備受看好；新北市聯隊總教練周宗志透露，陳浩恩升上高中時，就發現他的膝蓋一直有舊傷，膝蓋傷勢反覆，對於投球、打擊、守備，都會造成影響，也是表現與期待有落差的原因。

周宗志表示，投打二刀陳浩恩，球隊對於他有很大的期待，但因為傷勢一直沒能有好的表現，球隊之前也讓他完整休息半年，持續協助他復健，之前狀況稍微好轉，希望透過加強肌力改善膝蓋狀況，讓他能夠找回身手。

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