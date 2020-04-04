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U18東岸聯盟／姚恩多珍惜機會表現 率新北聯隊奪季軍

中央社 / 台東4日電
2020年東岸聯盟U18棒球邀請賽季軍戰4日開打，新北市聯隊投手姚恩多最後一刻才被放入名單，中繼6局無失分、好投壓制，率隊以5比2拿勝，收下季軍。 中央社
2020年東岸聯盟U18棒球邀請賽季軍戰4日開打，新北市聯隊投手姚恩多最後一刻才被放入名單，中繼6局無失分、好投壓制，率隊以5比2拿勝，收下季軍。 中央社

U18東岸聯盟季軍戰，新北市聯隊與台東大學交手，新北市聯隊投手姚恩多最後一刻才被放入名單，今天中繼6局無失分、好投壓制，率隊以5比2拿勝，姚恩多也感謝教練團給機會磨練。

東岸聯盟U18棒球邀請賽，新北市聯隊以穀保家商為主體，加入鶯歌工商、秀峰高中球員組成聯隊參賽，台東大學以一、二年級球員為主，但因為今天春季聯賽大學組賽事開打，部分球員參加春季聯賽，台東大學也向台東體中借將，放入7名高中生。

新北市聯隊先發投手賴沅晏開賽有狀況，首局投出觸身球保送、接連被敲安打、捕逸、失掉2分，2局面對首名打者再投出保送後退場。

新北市聯隊陣中秀峰高中高二投手姚恩多中繼接手，總計用64球投6局，被敲出6支安打，投出3次三振、無失分，有效壓制台東大學打線，率隊拿下季軍。

新北市聯隊今天2局打完0比2落後，3局有攻勢，靠著失誤、葉仁俊安打、觸身球保送、高偉倫、陳浩恩接連安打、暴投、高飛犧牲打，單局攻下4分、奠定勝基，8局再靠著保送、黃劼希二壘打，再添1分保險分。

新北市聯隊總教練周宗志表示，出發打東岸聯盟之前，有安排與大學隊打友誼賽，姚恩多中繼出賽表現穩定，最後一刻教練團決定將他放入名單中，這次出賽表現不差，但速度發揮的不好，先前打友誼賽最快球速可達138公里，東岸聯盟出賽均速約落在132公里左右。

周宗志表示，目前還沒辦法確定玉山盃青棒選拔賽的新北市代表隊名單，姚恩多此次表現佳，會列入考慮，但衡量戰力，需要從外隊補強的戰力可能會以野手為優先。至於此次新北市聯隊拿下季軍，周宗志表示，「有達到教練團的預期」。

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