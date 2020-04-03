快訊

【疫區日記】新冠肺炎像隱形牆無情阻隔 人與人的距離更遠了

恐怖奧捷團！17人有6確診 2人「無症狀」卻肺部浸潤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U18東岸聯盟／畢業從軍不打球 葉銘輝出賽倒數

中央社 / 台東3日電
東大體中投手畢業後決定當志願役從軍、離開球場。 聯合報系資料照
東大體中投手畢業後決定當志願役從軍、離開球場。 聯合報系資料照

台東聯隊高三下勾投手葉銘輝，抱著「每場比賽都是最後一場」心態，U18東岸聯盟7局好投壓制，率隊擊敗成功商水，畢業後決定當志願役從軍、離開球場，「珍惜與隊友相處的每一刻」。

東岸聯盟U18棒球邀請賽，台東聯隊（台東體中）與成功商水交手，當作王貞治盃青棒賽縣內選拔賽，台東聯隊下勾投手葉銘輝7局好投，僅被敲出3支安打，包括1發全壘打，失掉1分責失分，率隊以9比1、7局拿勝，拿下單場MVP。

台東聯隊總教練葉明嘉表示，葉銘輝畢業後因為家庭因素決定不再打球，簽下志願役，「可能因為把每場比賽都當最後一戰，近期出賽表現穩定」，葉明嘉也提到，葉銘輝過去比較沒有自信，高二從野手改練投手，在投手教練高龍偉「再生工廠」訓練下，成為球隊倚重的先發投手戰力。

葉銘輝表示，今天雖然2局就被敲出陽春砲，但「當投手沒有不被敲全壘打的」，並沒有太在意， 之前備戰東岸聯盟，二頭肌有點緊繃，經過休息後，昨天晚上也特別找教練自主訓練，今天先發狀況不錯。

高中每場比賽都在倒數，最後的比賽應是小馬國內選拔賽、王貞治盃青棒賽，葉銘輝表示，高一就給自己目標，如果高三沒有打出突出成績，就會簽志願役、不再打球，畢業後確定離開球場，「現在好好珍惜跟隊友相處的每一刻」。

台東聯隊搶勝 奪王貞治青棒縣內代表

U18東岸聯盟「台東內戰」，台東聯隊與成功商水交手，兩隊都開轟，台東聯隊葉銘輝7局好投壓制，令教練團「驚豔」，鍾國華開轟，終場以9比1、7局拿勝，也拿下王貞治盃台東縣代表權。

東岸聯盟U18棒球邀請賽預賽最後一天賽程，今天台東聯隊（台東體中）與成功商水交手，賽前協調好將當作王貞治盃青棒賽縣內選拔賽，獲勝隊伍代表台東縣參加玉山盃青棒賽（小馬青棒國內選拔）。

台東聯隊派出下勾投手葉銘輝先發，雖然2局被敲出陽春砲，但是及時回穩，沒有多掉分數，比賽後半段越投越穩，總計用79球投7局，被敲3支安打，投出2次三振、2次觸身球保送，失掉1分責失分，率隊拿下關鍵勝利。

台東聯隊2局下半鍾國華開轟、幫助球隊扳平比數，也打出球隊氣勢，台東聯隊單局5安、2保送，一口氣打了10人次，攻下6分大局，台東聯隊4局再靠著觸身球保送、安打、失誤，拿下1分，5局靠著 失誤、接連安打，多添2分保險分。

台東聯隊總教練葉明嘉直誇先發投手葉銘輝表現「驚豔」，從高中棒球聯賽（木棒組）賽事，就一直維持穩定表現，也提到鍾國華打擊有力量，但擊球率不夠高，是需要加強的地方。

台東聯隊（台東體中）拿下今天比賽勝利，確定將代表台東縣隊參加王貞治盃青棒賽，葉銘輝依然是球隊倚重的投手戰力，接下來還會另外舉辦縣內選拔賽，選出玉山盃青棒選拔賽代表隊。

王貞治盃 棒協

相關新聞

U18東岸聯盟／畢業從軍不打球 葉銘輝出賽倒數

台東聯隊高三下勾投手葉銘輝，抱著「每場比賽都是最後一場」心態，U18東岸聯盟7局好投壓制，率隊擊敗成功商水，畢業後決定當...

U18東岸聯盟／花體四拍子好手 林逸翔投打俱佳

花蓮體中四拍子好手林逸翔，場上抗壓性佳，U18東岸聯盟調整打擊，嘗試把球打平、安打跟著出來，今天與西苑高中交手，單場4安...

U18東岸聯盟／花體練兵 玉山盃有信心與強隊抗衡

U18東岸聯盟花蓮體中今天與西苑高中交手，花體林逸翔投打有表現，單場4安、後援1.2局穩守，率隊以6比5拿勝；花體總教練...

U18世青賽／世界冠軍立碑台東 紀念加激勵

中華隊去年拿下睽違9年的U18世界盃棒球賽冠軍，領隊蔡明堂於穀保家商移地訓練場地台東賓賜棒球場立碑紀念，今天正式揭碑，碑...

熱門新聞

SBL／九太5日為張容軒引退 「新榮F4」全數高掛球鞋

日職／藤浪感染新冠肺炎 日媒爆料缺口是「壽司趴」

半人半神將回歸凡間 卡特值得更好的謝幕

NBA／誰是暴龍隊史一哥 德羅展：席亞康將超越羅瑞

NBA／美國隊將替換奧運大名單 威廉森將列入考慮

NBA／若賽季就此結束 卡特：我已是贏家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。