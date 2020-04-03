快訊

【疫區日記】新冠肺炎像隱形牆無情阻隔 人與人的距離更遠了

恐怖奧捷團！17人有6確診 2人「無症狀」卻肺部浸潤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U18東岸聯盟／花體練兵 玉山盃有信心與強隊抗衡

中央社 / 台東3日電
U18東岸聯盟花蓮體中3日與西苑高中交手，花體林逸翔（左）投打有表現，單場4安、後援1.2局穩守，率隊以6比5拿勝。 中央社
U18東岸聯盟花蓮體中3日與西苑高中交手，花體林逸翔（左）投打有表現，單場4安、後援1.2局穩守，率隊以6比5拿勝。 中央社

U18東岸聯盟花蓮體中今天與西苑高中交手，花體林逸翔投打有表現，單場4安、後援1.2局穩守，率隊以6比5拿勝；花體總教練劉義傳說，備戰玉山盃選拔賽，有信心聯隊能與西部強隊抗衡。

東岸聯盟U18棒球邀請賽，花蓮體中今天預賽最後一戰與西苑高中交手，西苑首局靠著保送、短打推進，杜家逸二壘打、先馳得點，花體3局靠著安打、捕逸、高飛犧牲打追回1分，4局再靠著失誤、保送、安打、超前比數。

西苑5局下半再起攻勢，靠著單場2安、1保送、1次守備失誤，單局攻下3分，花體6局靠著單局3次四壞保送、1次觸身球保送，接連2支安打，追回3分，兩隊比賽後半段各得1分，花體順利拿下勝利。

西苑預賽戰績3勝2敗、明天將打5、6名排名賽。花體總教練劉義傳對於球員此次表現算滿意，也提到對於此次投手群的守備滿意，短打攻勢投手抓三壘的跑者成功率很高。

花蓮體中今年取得縣內代表權，將與玉里高中組成聯隊，參加玉山盃青棒賽（U18亞青國內選拔賽），劉義傳表示，兩名高二主力投手曾祈勳、林逸翔，沒有意外的話都會在名單中，預計以高二球員為主力，花體應會選入12名球員，「相信我們可以成為一股勢力，也足夠與西部強隊抗衡」。

玉山盃 棒協

相關新聞

U18東岸聯盟／畢業從軍不打球 葉銘輝出賽倒數

台東聯隊高三下勾投手葉銘輝，抱著「每場比賽都是最後一場」心態，U18東岸聯盟7局好投壓制，率隊擊敗成功商水，畢業後決定當...

U18東岸聯盟／花體四拍子好手 林逸翔投打俱佳

花蓮體中四拍子好手林逸翔，場上抗壓性佳，U18東岸聯盟調整打擊，嘗試把球打平、安打跟著出來，今天與西苑高中交手，單場4安...

U18東岸聯盟／花體練兵 玉山盃有信心與強隊抗衡

U18東岸聯盟花蓮體中今天與西苑高中交手，花體林逸翔投打有表現，單場4安、後援1.2局穩守，率隊以6比5拿勝；花體總教練...

U18世青賽／世界冠軍立碑台東 紀念加激勵

中華隊去年拿下睽違9年的U18世界盃棒球賽冠軍，領隊蔡明堂於穀保家商移地訓練場地台東賓賜棒球場立碑紀念，今天正式揭碑，碑...

熱門新聞

SBL／九太5日為張容軒引退 「新榮F4」全數高掛球鞋

日職／藤浪感染新冠肺炎 日媒爆料缺口是「壽司趴」

半人半神將回歸凡間 卡特值得更好的謝幕

NBA／誰是暴龍隊史一哥 德羅展：席亞康將超越羅瑞

NBA／美國隊將替換奧運大名單 威廉森將列入考慮

NBA／若賽季就此結束 卡特：我已是贏家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。