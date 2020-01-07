爆米花／突破吳昇峰 興富發奪隊史首冠

台北興富發隊32歲老將蔡明覺完成棒球生涯最後一戰，被隊友高高拋起。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 台北興富發隊昨天在爆米花棒球聯盟冠軍戰，投打表現都壓過合作金庫隊，終場以五比二獲勝，隊史首次在爆米花封王，合庫挑戰三連霸失利；興富發左外野手比力安四打數三安打，攻下兩分打點，包括八局上勝利打點，獲選大會ＭＶＰ。

興富發、合庫之戰打完前七局一比一平手，興富發八局上攻下三分奠定江山；比力安二局上首安攻下全場第一分，八局上從十二強賽國手吳昇峰的手中揮出勝利安打，他說：「這是從小到大第一次拿到ＭＶＰ，覺得很驚訝，既開心又感動。」 台北興富發隊封王，比力安（右）成為獲勝最大功臣。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

興富發動用五名投手陳韋霖、黃文鈺、尤士晉、蘇俊榮、蔡松嶧，全場只被揮出四支安打，興富發的安打數是合庫三倍，比力安、邱珈麒各有三安；興富發總教練呂明賜表示，投手群可以壓制對手，打線也有適時安打，這是難能可貴的事。

合庫派出六名投手應戰，吳昇峰中繼三點一局，被揮出三支安打、出現兩次四死球，失三分吞敗。

吳昇峰去年歷經一連串國內、國際賽，密集出賽造成身體有些狀況，昨天投完冠軍戰後，終於獲得喘息機會，他說：「恭喜興富發拿到冠軍，接下來可以好好休息了。」

吳昇峰強調腿部沒有受傷，但有些疲勞，還想拚一拚四月一日開打的六搶一奧運資格賽；他表示，接下來調整會以春季聯賽為主，不會有太大問題。