親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
HBL
綜合
路跑
運動筆記猝死!沒離想像中的這麼遠~醫鐵視角最熟悉的陌生人
健行筆記【新竹關西】那年我們一同走過．如今無言獨上石牛山鼻頭山南峰
NBA今日最佳灌籃 (11月28日)賽事懶人包 (11月28日)

黑豹旗／從未掉出4強外 穀保、平鎮雙強寫紀錄

2019-11-29 00:02聯合報 記者婁靖平／台北報導

平鎮董子恩昨役敲出全隊第一支安打，單場敲三安。 記者婁靖平／攝影
平鎮董子恩昨役敲出全隊第一支安打，單場敲三安。 記者婁靖平／攝影
分享
黑豹旗青棒賽邁入第七屆，穀保家商、平鎮高中是前六年的四強常客，昨天繼續推進紀錄，穀保以十二比○、提前七局擊敗三民高中，平鎮以九比一勝大理高中，兩支強權球隊連七年闖入四強。

今年之前，平鎮拿過三次黑豹旗冠軍，穀保則兩度稱霸，今年要挑戰衛冕，兩隊是「唯二」連年留在黑豹旗四強的隊伍。

穀保本屆先後以廿三比○勝松山工農、十六比○勝彰師附工、五比一勝壽山高中、八比○勝嘉義高中，加上昨天比賽，五戰只失一分。

儘管每戰都贏得順手，但穀保總教練周宗志仍認為打擊串連不好，「這幾天都在調整，打擊練習時要求大家做些改變。」

昨天對戰三民收到不錯成效，全場擊出十一支安打，周宗志說：「大比分差贏球，比較意外，整體表現漸入佳境。」

平鎮對大理之戰前五局皆得分，全場擊出十三支安打，董子恩在首局敲出全隊首安，和林子豪都是單場三安猛打賞。

平鎮總教練吳柏宏說：「這場比賽能打得這麼順暢，主要是第一個打者都有上壘，而得點圈有跑者時，下一棒都能打回來。」

再度打進四強，吳柏宏說：「能打到這個階段的球隊，實力都差不多，接下來就是一場一場來。」

三民、大理都無法突破黑豹旗「八強魔咒」；三民第二次在八強止步，大理第五度、連三年沒能闖過八強。

爆米花聯盟棒協黑豹旗穀保平鎮高中

相關新聞

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2019-11-28 22:10

黑豹旗／平鎮拿到4強門票 和穀保同步創紀錄

2019-11-28 21:36

爆米花／打線大爆發 興富發搶下3連勝

2019-11-28 20:52

2019黑豹旗8強 最新賽程與比分

2019-11-28 18:48

爆米花／陳智輝單場雙響砲 合庫奪第3勝

2019-11-28 17:44

黑豹旗／曾宥叡轉先發繳好投 偶像是達比修

2019-11-28 17:33

黑豹旗／穀保大比分擊敗三民 連7屆闖進4強

2019-11-28 17:26

爆米花／台壽保掃21安 新北市苦吞3連敗

2019-11-28 13:53

黑豹旗／北科附工9下逆轉南英 成德搭8強末班車

2019-11-28 00:02

爆米花／張嘉顯致勝強迫取分 台壽保終於開胡

2019-11-27 20:40

黑豹旗／成德搭上8強末班車 南英遭北科附工淘汰

2019-11-27 18:53

黑豹旗／張弘稜飆11K 創個人最高紀錄

2019-11-26 23:51

黑豹旗／張弘稜5局狂飆11K 三民淘汰西苑進8強

2019-11-26 20:34

黑豹旗／老象許駿昇退出棒界 專心養生茶生意

2019-11-26 18:38

爆米花／興富發狂勝台壽保 呂明賜要拚冠軍

2019-11-26 18:02

黑豹旗／林詠翔投5局只被1安 高苑晉級8強

2019-11-26 16:53

爆米花／合庫輕取新北 王政浩好投獲薦挑戰中華隊

2019-11-26 12:42
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯超越布萊恩 創最年輕33000分紀錄

2019-11-28 16:07

NBA／41分破戰老東家紀錄 AD領湖人9連勝

2019-11-28 13:52

NBA／勇士擒公牛 湯普森亂入串場當記者

2019-11-28 16:13

中職／擴編選秀 曾陶鎔、廖文揚等四人改披龍衫

2019-11-28 14:18

NBA／ 拓荒者輕取雷霆 安東尼獲主場球迷歡呼

2019-11-28 16:30

NBA／AD噓聲中退鵜鶘 詹姆斯：有責任讓他贏

2019-11-28 16:55

NBA／回應波士頓球迷嘲諷 厄文發文感嘆人生

2019-11-28 16:40

NBA／祈求拉文別破三分紀錄 湯普森：還沒滿一年

2019-11-28 18:26

CBA／林書豪悼好友！穿印有高以翔戰靴出賽

2019-11-28 17:30

2009年U18美國青棒隊 7.5億美元的夢幻陣容

2019-11-28 07:00

MLB／太空人偷暗號 曾待過這隊的都說不意外

2019-11-28 08:17

NBA／華克回歸豪取39分 綠衫軍力克少厄文籃網

2019-11-28 11:12

放掉唐西奇沒什麼好後悔 老鷹更該全力栽培楊恩

2019-11-28 07:00

不可忽略的熊熊烈火 邁阿密重返列強的秘密

2019-11-28 07:00

NBA／當年拒快艇合約 哈里斯：這決定需自信

2019-11-28 11:30

MLB／一年打不到40場 洋基柏德拒下放成FA

2019-11-28 09:35

NBA／哈瑞爾致命補籃 快艇氣走灰熊驚險7連勝

2019-11-28 12:50

中職／龍隊明年還有擴編選秀 1人要付750萬元

2019-11-28 14:37

NBA／快艇「雙槍」擋不住 合體4戰全勝

2019-11-28 00:06

中職／4位擴編選秀新龍將 廖文揚資歷最豐富

2019-11-28 15:09

NBA／MVP連線發威 火箭趁巴特勒缺陣快意復仇

2019-11-28 12:34

MLB／明年開季已換球隊？專家投給小熊布萊恩

2019-11-28 10:15

關懷盃／陽建福回台東當教練 還想赴美進修

2019-11-28 15:50

NBA／手機直播讓兒子同見證 甜瓜爆發歸功愛妻

2019-11-28 10:49

NBA／安比德甩0分陰霾 拿國王開刀飆33分

2019-11-28 11:42

中職／味全龍擴編選秀挑4人 葉君璋說明原因

2019-11-28 20:18

NBA／公鹿擒老鷹奪9連勝 隊史近33年最佳表現

2019-11-28 12:15

NBA／暴龍稱霸大西洋組 對同區對手豪取33連勝

2019-11-28 12:00

NBA／灰狼雙星力壓馬刺 終結作客聖城11連敗

2019-11-28 14:53

跑步知識／運動中猝死 沒離你想像的那麼遠

2019-11-28 10:12

MLB／貝爾川扯進偷暗號醜聞 史卓曼力挺主帥

2019-11-28 10:09

關懷盃／羅華韋前一天被告知 披龍袍當新的開始

2019-11-28 19:32

MLB／白襪連番補強 看好美聯中區竄出頭

2019-11-28 18:22

SBL／第17季博斯轉播 將改上下半季制

2019-11-28 18:01

羽球／合庫盃邀請賽30日登場 32隊齊聚爭冠

2019-11-28 16:58

關懷盃／全票通過 林智勝當選新任原棒協理事長

2019-11-28 19:05

黑豹旗／平鎮拿到4強門票 和穀保同步創紀錄

2019-11-28 21:36

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2019-11-28 22:10

2019黑豹旗8強 最新賽程與比分

2019-11-28 18:48

HBL／光復備戰12強 將力抗泰山、松山

2019-11-28 11:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top