黑豹旗／從未掉出4強外 穀保、平鎮雙強寫紀錄

2019-11-29 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ／台北報導



平鎮董子恩昨役敲出全隊第一支安打，單場敲三安。 記者婁靖平／攝影 分享 facebook 黑豹旗青棒賽邁入第七屆，穀保家商、平鎮高中是前六年的四強常客，昨天繼續推進紀錄，穀保以十二比○、提前七局擊敗三民高中，平鎮以九比一勝大理高中，兩支強權球隊連七年闖入四強。

今年之前，平鎮拿過三次黑豹旗冠軍，穀保則兩度稱霸，今年要挑戰衛冕，兩隊是「唯二」連年留在黑豹旗四強的隊伍。

穀保本屆先後以廿三比○勝松山工農、十六比○勝彰師附工、五比一勝壽山高中、八比○勝嘉義高中，加上昨天比賽，五戰只失一分。

儘管每戰都贏得順手，但穀保總教練周宗志仍認為打擊串連不好，「這幾天都在調整，打擊練習時要求大家做些改變。」

昨天對戰三民收到不錯成效，全場擊出十一支安打，周宗志說：「大比分差贏球，比較意外，整體表現漸入佳境。」

平鎮對大理之戰前五局皆得分，全場擊出十三支安打，董子恩在首局敲出全隊首安，和林子豪都是單場三安猛打賞。

平鎮總教練吳柏宏說：「這場比賽能打得這麼順暢，主要是第一個打者都有上壘，而得點圈有跑者時，下一棒都能打回來。」

再度打進四強，吳柏宏說：「能打到這個階段的球隊，實力都差不多，接下來就是一場一場來。」

三民、大理都無法突破黑豹旗「八強魔咒」；三民第二次在八強止步，大理第五度、連三年沒能闖過八強。