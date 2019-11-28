親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
HBL
綜合
路跑
運動筆記落雨、楓紅、見晴，我的海外馬第二彈-富士山馬拉松我的海外馬富士山 賞楓，看美景
健行筆記遺落的巨人森林--唐穗山1081109-10雪山主東
NBA今日最佳灌籃- Mason Plumlee (11月27日)Individual Plays/Top Plays of the Day/Assist of the Night Assist of the Night: Nikola Jokic

黑豹旗／北科附工9下逆轉南英 成德搭上8強末班車

2019-11-28 00:02聯合報 記者藍宗標／台北報導

北科附工先發投手陳柏毓投5.2局失4分，9局下隊友逆轉戰局讓他逃過敗投。 圖／聯...
北科附工先發投手陳柏毓投5.2局失4分，9局下隊友逆轉戰局讓他逃過敗投。 圖／聯合報系資料照片
分享
黑豹旗全國高中棒球大賽昨天進行十六強賽最後兩戰，北科附工九局下演出逆轉秀，攻下致勝三分，以六比五氣走南英商工，成德高中投手王志煊先發六局只失一分，以五比一擊敗秀峰高中，兩支勝隊搭上八強列車。

黑豹旗八強名單出爐，前六隊是平鎮高中、穀保家商、大理高中、東石高中、高苑工商、三民高中，八強賽今天在北市天母球場開打，下午兩點穀保對三民，晚上六點平鎮對大理，明天高苑對成德、東石對北科附工。

北科附工昨天對南英之戰，打完九局上還以三比五落後，九局下絕地大反攻，李俊漢轟出陽春砲，接著陽尚灝安打、王柏崴獲保送，徐翊瑋揮出再見三壘打，反以一分之差逆轉勝。

北科附工先發投手陳柏毓投五點二局失四分，李偉銘接手三點一局失一分奪勝；南英動用四名投手，都有失分紀錄，最後一任張鈞守投三分之一局，失兩分吞敗。

陳柏毓登板吸引十三名球探到場觀戰，其中八人隸屬美職，儘管他的表現不理想，但有球探認為，這位十八歲好手最近陷入疲勞期，還在調整狀況，不影響評價。

成德昨天派出兩名投手王志煊、張畯耀對決秀峰，全場只被揮出四支安打，王志煊用一百零二球完成六局任務，被安打一支、保送三次，飆出九次三振，幫助成德搶下最後一張八強門票。

爆米花聯盟棒協黑豹旗陳柏毓平鎮高中高苑工商

相關新聞

爆米花／張嘉顯致勝強迫取分 台壽保終於開胡

2019-11-27 20:40

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2019-11-27 17:56

黑豹旗／成德搭上8強末班車 南英遭北科附工淘汰

2019-11-27 18:53

黑豹旗／張弘稜飆11K 創個人最高紀錄

2019-11-26 23:51

黑豹旗／張弘稜5局狂飆11K 三民淘汰西苑進8強

2019-11-26 20:34

黑豹旗／老象許駿昇退出棒界 專心養生茶生意

2019-11-26 18:38

爆米花／興富發狂勝台壽保 呂明賜要拚冠軍

2019-11-26 18:02

黑豹旗／林詠翔投5局只被1安 高苑晉級8強

2019-11-26 16:53

爆米花／合庫輕取新北 王政浩好投獲薦挑戰中華隊

2019-11-26 12:42

黑豹旗／去年冠亞穀保、平鎮進8強 大理連3年晉級

2019-11-26 00:09

黑豹旗／張庭崴內野手變投手 大理連3年挺進8強

2019-11-25 20:32

爆米花／黃裕翔、黃伯楷開轟 南市扳倒大學培訓隊

2019-11-25 20:11

黑豹旗／U18奪冠後改練抬腿 蔡佳諺砲轟嘉中

2019-11-25 17:54

黑豹旗／U18潘文輝5局無安打 穀保挺進八強

2019-11-25 17:09
看更多

熱門文章

中職／味全砂礫挖掘不少珍珠 凸顯人才浪費事實

2019-11-27 07:00

NBA／最難防守球員？ 綠衫軍史馬特挑了這5人

2019-11-27 14:50

NBA／獨行俠唐西奇失準 快艇雙星54分收6連勝

2019-11-27 12:21

NBA／唐西奇無可限量 喬治：他會很恐怖

2019-11-27 15:21

NBA／詹皇領湖人起飛 皮本：他仍在巔峰

2019-11-27 16:50

NBA／批76人非為冠軍而戰 巴特勒：有人為財富

2019-11-27 11:14

NBA／德羅展清空IG內容 馬刺陷交易流言風暴

2019-11-27 11:29

NBA／外線再進化 詹皇全「歸功」馬刺

2019-11-26 23:47

NBA／強調非告別之旅 甜瓜復出不靠兄弟相助

2019-11-27 08:49

MLB／馬林魚剛釋出陳偉殷 基特放眼進補FA

2019-11-27 07:58

NBA／稱湖人本季難擋 巴特勒：有最強雙人組

2019-11-27 17:40

NBA／籲球迷給AD尊重 哈勒戴：這是他應得的

2019-11-27 09:23

MLB／陳偉殷確定再拚美職 可接受開季小聯盟

2019-11-27 15:57

偷暗號風波延燒 2017世界大賽冠軍該還給道奇？

2019-11-27 07:00

NBA／厄文離隊綠衫軍翻紅 安吉：可笑的說法

2019-11-27 10:06

MLB／自認FA唯一優勢 陳偉殷：不會考量薪資

2019-11-27 16:42

MLB／三隊同日補強 自由市場捕手買氣最夯

2019-11-27 12:03

MLB／重返投手丘練投 投手大谷即將解封印

2019-11-27 10:52

UBA／超過3分之1隊有洋將 李伯倫：需有配套

2019-11-27 17:42

NBA／聯盟新準則 「工作量管理」視同輪休

2019-11-27 14:34

NBA／快艇城市版新戰袍 LA嘻哈風格喬治說讚

2019-11-27 17:31

MLB／季後賽分紅 冠軍隊國民平均獲1157萬元

2019-11-27 10:28

NBA／丹恩退役新人生 當選南蘇丹籃協主席

2019-11-27 11:50

MLB／陳偉殷坦言沮喪 再拚美職不想被看衰

2019-11-27 17:00

NBA／葛蘭特替補殺出 金塊輕取巫師奪6連勝

2019-11-27 14:15

黑豹旗／成德搭上8強末班車 南英遭北科附工淘汰

2019-11-27 18:53

UBA／關鍵3分球退輔大 朱雲豪：根本看不到框

2019-11-27 21:18

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2019-11-27 17:56

UBA／世新4年首度3連勝 陳建銘：拚進小巨蛋

2019-11-27 18:12

MLB／「專注在邁阿密」 基特不多談名人堂票選

2019-11-27 09:10

MLB／分享「殷雄」 陳偉殷義賣8年紀錄紀念T

2019-11-27 15:19

印度羽賽／直落二過關 王子維進16強

2019-11-27 17:52

UBA／健行險勝輔大 劉孟竹：還沒資格談連霸

2019-11-27 21:12

射箭亞錦賽／反曲弓混雙摘銀 小將蘇于洋高抗壓

2019-11-27 11:54

NBA／今日戰績表 唐西奇熄火獨行俠不敵快艇

2019-11-27 15:01

足球／國小世界盃下月開踢 首屆431隊參賽

2019-11-27 18:37

MLB／陳偉殷紀念T出爐 期待更多人站穩大聯盟

2019-11-27 17:42

賽事心得／富士山馬拉松 落雨、楓紅、見晴

2019-11-27 10:19

賽事心得／富士山馬拉松 楓美、景美、獎牌更美！

2019-11-27 10:15

爆米花／張嘉顯致勝強迫取分 台壽保終於開胡

2019-11-27 20:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top