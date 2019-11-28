黑豹旗／北科附工9下逆轉南英 成德搭上8強末班車

2019-11-28 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／台北報導



北科附工先發投手陳柏毓投5.2局失4分，9局下隊友逆轉戰局讓他逃過敗投。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 黑豹旗全國高中棒球大賽昨天進行十六強賽最後兩戰，北科附工九局下演出逆轉秀，攻下致勝三分，以六比五氣走南英商工，成德高中投手王志煊先發六局只失一分，以五比一擊敗秀峰高中，兩支勝隊搭上八強列車。

黑豹旗八強名單出爐，前六隊是平鎮高中、穀保家商、大理高中、東石高中、高苑工商、三民高中，八強賽今天在北市天母球場開打，下午兩點穀保對三民，晚上六點平鎮對大理，明天高苑對成德、東石對北科附工。

北科附工昨天對南英之戰，打完九局上還以三比五落後，九局下絕地大反攻，李俊漢轟出陽春砲，接著陽尚灝安打、王柏崴獲保送，徐翊瑋揮出再見三壘打，反以一分之差逆轉勝。

北科附工先發投手陳柏毓投五點二局失四分，李偉銘接手三點一局失一分奪勝；南英動用四名投手，都有失分紀錄，最後一任張鈞守投三分之一局，失兩分吞敗。

陳柏毓登板吸引十三名球探到場觀戰，其中八人隸屬美職，儘管他的表現不理想，但有球探認為，這位十八歲好手最近陷入疲勞期，還在調整狀況，不影響評價。

成德昨天派出兩名投手王志煊、張畯耀對決秀峰，全場只被揮出四支安打，王志煊用一百零二球完成六局任務，被安打一支、保送三次，飆出九次三振，幫助成德搶下最後一張八強門票。