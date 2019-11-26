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黑豹旗／張弘稜飆11K 創個人最高紀錄

2019-11-26 23:51聯合報 記者藍宗標／台北報導

張弘稜寫個人單場最佳紀錄。 記者藍宗標／攝影
張弘稜寫個人單場最佳紀錄。 記者藍宗標／攝影
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黑豹旗全國高中棒球大賽昨天繼續進行十六強賽，東石高中、高苑工商、三民高中先後過關，取得八強門票；三民後援投手張弘稜大展Ｋ功，對西苑高中投五局狂飆十一次三振，徹底封鎖對方攻勢，幫助三民二比一獲勝，完全不知締造個人單場最多Ｋ紀錄。

東石高中十比一勝仁義高中、高苑工商八比○勝中興高中，加上前天晉級的平鎮高中、穀保家商、大理高中，目前已有六隊闖進八強，北科附工、南英商工、成德高中、秀峰高中今天爭奪最後兩席。

三民昨推出陳昱勳、張弘稜聯手壓制西苑，全場只被揮出四支安打；張弘稜五局起接手，撐完比賽只被一安、未失分奪勝，賽後聽自己投出十一次三振也嚇一跳。

「之前對仰德高中投七局十次三振，十一次應是個人最佳紀錄。」張弘稜表示，這場比賽投起來有些緊張，尤其九局上一出局一、二壘有人最緊張，當時告訴自己一定要穩定下來，帶領球隊獲勝。

陳昱勳一局上失一分，三民六局下扳平比數，八局下攻下超前分，總教練張榮勳笑說：「很恐怖的一場比賽。」

高苑先發投手林詠翔對中興之戰，先發五局只被揮出一支安打奪勝，他表示，目前最快球速一百四十七公里左右，從後援投手變成先發，配速、體力都很重要，還要更積極攻擊好球帶才行。

林詠翔說：「已升上高三，希望投球更穩重，畢業後的目標是先念大學。」

爆米花聯盟棒協黑豹旗平鎮高中高苑工商

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