黑豹旗／潘文輝5局9K穀保搶勝 平鎮大理晉8強

2019-11-25 21:29 中央社 台北25日電



黑豹旗青棒賽16強賽開打，上屆冠軍穀保家商由火球男潘文輝先發，5局飆9K率隊以8比0擊敗嘉義高中晉級；平鎮高中擊敗台東體中、大理高中擊敗麥寮高中，晉級8強賽。

2019年黑豹旗全國高中棒球大賽16強賽今天在天母棒球場開打，上屆冠軍穀保家商與嘉義高中碰頭，由具破150公里球速的「火球男」潘文輝先發，潘文輝先發投5局沒被敲出安打，飆出9次三振，有效壓制對手打線。

穀保3局開始有攻勢，靠著保送、盜壘、滾地球、失誤，先馳得點，4局蔡佳諺開轟，再靠著接連安打拿分，單局攻下3分、拉開領先優勢，7、8兩局各拿2分，順利拿下比賽勝利、晉級8強。

平鎮高中上屆黑豹旗冠軍戰不敵穀保家商、拿下亞軍，今天16強賽與台東體中交手，平鎮比賽前半段一度處於落後，4局宋晟睿三壘打開啟攻勢，單局靠著4支安打、1次保送，攻下4分、翻轉戰局，比賽後半段陸續有分數進帳，台東體中追分不及，平鎮以10比3拿勝、晉級8強。

大理高中今天與麥寮高中交手，大理高中先發投手張庭崴7.1局僅被敲出2支安打，投出5次三振、無失分，有效壓制對手打線。

大理今天中心棒次打線串聯佳，3棒李展毅、4棒石偉誠關鍵時刻都有適時安打，大理3局拿下2分，8局再靠著接連安打、保送，再添2分保險分，順利以4比0拿勝、晉級8強，8強將強碰平鎮高中。