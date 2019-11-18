親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

政院獲知公視特約編導在港被捕 已請陸委會協助

港議員：數十位中學校長往香港理大援救百餘名學生

運動筆記田中好熱情完蛋!昨天重訓完好痠痛，今天跑不太起來耶…我該少做一點重量訓練嗎?
健行筆記山林開放後...那些仍然該面對的問題攀登火炎山 竟忘了帶芭蕉扇
NBA今日最佳球員- Jamal Murray (11月18日)精彩演出- Danny Green霸氣補灌 (11月18日)

黑豹旗／林翊翔關鍵三壘打 平鎮勝陽明晉16強

2019-11-18 21:20中央社 台北18日電

黑豹旗高中棒球賽32強，曾3度拿下黑豹旗冠軍的平鎮高中今天與陽明高中碰頭，兩隊7局打完僵持不下，平鎮林翊翔突破低潮，8局關鍵三壘打，率隊以7比3拿下勝利。

2019年黑豹旗全國高中棒球大賽32強賽今天開打，平鎮高中與陽明高中今天在天母棒球場交手，平鎮高中守備有狀況，單場2次失誤，安打數雖然不算少，但是缺關鍵一擊，兩隊7局打完3比3僵持不下。

平鎮8局下半靠著觸身球保送、安打、暴投，林翊翔關鍵三壘打，一棒送回2分、打破僵局，再靠著失誤、安打，多添2分保險分，順利拿下比賽勝利、晉級16強。16強賽將與台東體中交手。

平鎮總教練吳柏宏表示，以技術層面來說，絕對有信心可以拿下比賽勝利，沒有預想過今天會打得這麼辛苦，對方先發投手林哲佑表現有一定水準，單敗淘汰賽制，大家都有壓力，難免綁手綁腳，如果分數無法拉開、球員專注度不夠，場上狀況就會比較多。

林翊翔有腳程優勢，今天先發打第9棒，前3打席選到1次保送，吞下2次三振，守備上有瑕疵，8局關鍵打擊機會，教練團選擇相信他，吳柏宏鼓勵他：「盡力打、放鬆一點」，他也沒有辜負教練團的期待，一棒建功。

林翊翔在5月玉山盃全國青棒賽拿下明星球員最佳外野手獎，但他笑說：「當作過去式，重新調整面對每場比賽」，他也透露前陣子遇到比較長時間的低潮，8局關鍵時刻上場打擊也擔心沒能有表現，教練團和隊友不斷鼓勵，可以打出關鍵安打，「很開心，差點哭出來」。

黑豹旗棒協

相關新聞

黑豹旗／32強今開打 社團球隊拚晉級

2019-11-18 00:39

黑豹旗／中華止步64強 張逢銘盼明年更強

2019-11-17 13:39

黑豹旗／7局擊退中華 普門晉級32強

2019-11-17 13:04

黑豹旗／澎湖國手進高苑 辛俊昇積極練球拚一軍

2019-11-16 17:26

黑豹旗／投手群屢化解危機 高苑勝花體晉級32強

2019-11-16 16:39

熱門文章

12強／張奕6搶1再打中華隊？ 歐力士：有困難

2019-11-18 10:30

12強／台日韓3投拚MLB 僅江少慶證明身手

2019-11-18 09:47

NBA／暴龍不給3人冠軍戒 暴龍總管：困難決定

2019-11-18 14:47

NBA／格林補灌隊友驚呆 庫茲瑪：不知他會灌籃

2019-11-18 17:11

NBA／Kobe場邊觀戰 詹皇全能秀率湖人4連勝

2019-11-18 13:44

太空人引爆偷拍門醜聞 背後可能隱藏更大黑幕

2019-11-18 07:00

NBA／誇安東尼更強壯 麥凱倫：他時常灌籃

2019-11-18 12:20

NBA／史馬特絕殺彈框失利 綠衫軍10連勝告終

2019-11-18 10:26

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top