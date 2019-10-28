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黑豹旗／邱子愷教技術也教心態 緊盯曾峻岳練投

2019-10-28 00:46聯合報 記者葉姵妤／台北報導

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，西苑高中曾峻岳賽前熱身。記者季相儒／攝影
中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，西苑高中曾峻岳賽前熱身。記者季相儒／攝影
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前統一獅隊左投邱子愷結束球員生涯後，回到母校西苑高中擔任投手教練，把自己的所學和經驗，傳授給學弟們；比起當選手，他坦言當教練更累一些，但希望讓選手們更有目標和動力。

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，西苑高中以33：0擊敗萬能工商，奪下勝利。記者季相...
中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，西苑高中以33：0擊敗萬能工商，奪下勝利。記者季相儒／攝影
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卅二歲的邱子愷去年底被統一釋出，原有意轉投入澳職出賽，期許隔年銜接上中職新球季，爭取繼續投球的機會，但考量年輕球員輩出、自己機會已不多，加上家庭因素，最終他決定結束十一年的職棒球員生涯（旅美五年、中職六年）。

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，西苑高中教練邱子愷灌輸選手正確的心態。記者季相儒／...
中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，西苑高中教練邱子愷灌輸選手正確的心態。記者季相儒／攝影
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碰巧母校西苑有投手教練需求，邱子愷回到家鄉執教，看著選手身在傳統名校，有能力卻沒有目標、沒有動力，因此邱子愷不只教技術，也要灌輸他們正確的心態，用自身的經驗帶給選手方向，希望他們無論高中或升上大學，都能有能力完成學業。

從職棒退役投入基層，邱子愷對於選手訓練不馬虎，平常練習時緊盯投手狀況，也親自開了每天的體能課表，盯著選手做。

西苑陣中主力投手曾峻岳就提到，邱教練來之後，對投手群的幫助頗大，尤其著重下盤和體能訓練，「平時練投、傳接球，他也都會在旁邊看著，如果動作哪裡沒做好，就會跟我們說，最近投手群狀況都不錯。」

邱子愷

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