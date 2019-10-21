暌違18年…棒球亞錦賽 中華5：4射日奪冠

2019-10-21 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／台中報導



中華隊再奪亞錦賽冠軍，全隊衝進場內瘋狂慶功。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 前進東京奧運第一戰，中華隊闖進亞洲棒球錦標賽冠軍戰前，已確定能參與明年六搶一最終資格賽，在十一月登場的十二強賽之前，先打下一劑強心針，昨晚在冠軍戰以五比四擊敗日本隊，苦等了十八年的第五座亞錦賽冠軍終於到手。

中華隊前一次在亞錦賽奪冠是二○○一年，昨晚在主場重返榮耀，中華棒協理事長辜仲諒賽後興奮高呼：「十八年來，我們終於拿到冠軍了，謝謝中華隊、教練團的努力。」蔡總統也立即在臉書上祝賀，「十一月的世界十二強棒球賽，我們要再創佳績！台灣棒球加油！」

今年中華隊陣中有林子偉、張育成兩名「大聯盟級」球員助陣，全隊目標鎖定冠軍，然而張育成在前役比賽中拉傷鼠蹊部，昨天無法上場，老將姜建銘頂替第四棒，單場三安，包括在五局上揮出致勝一擊，連兩戰當英雄。

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打線有效發揮，也有投手群的強力後援，昨晚先發投手鄧愷威僅投兩局失三分（兩分自責分），但牛棚頂住壓力，王宗豪中繼三點一局送出七次三振，沒有失分，之後由「火球男」劉致榮登板關門，面對八名打者送出五次三振，替球隊守住冠軍。

七局下在球隊一分領先時登板，劉致榮面對壘上有人的危機沒有畏懼，「姜建銘學長跟我說，我是越亢奮越不會投不好的投手，所以要我更亢奮一點，勇敢跟打者對決，每個出局數都盡全力面對。」 「火球男」劉致榮狂飆球速壓制日本打線，勇奪MVP。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

勝投劉致榮飆速158K 勇奪MVP

昨晚在大批地主球迷的加油聲中亮相，劉致榮頻頻飆速，讓全場驚呼連連，單場被測得的最快球速達九十八英里（約一五八公里），追平個人生涯最快。本屆亞錦賽出賽三場零失分，拿下大會MVP，賽後他也瞪大眼睛表示：「沒想到是我。」

季軍戰由大陸隊與南韓隊交手，大陸隊在八局下攻進六分大局逆轉勝，終場以八比六贏球，繼預賽在延長賽以四比三擊敗南韓後，本屆對戰二連勝，繼二○○五年後二度奪下季軍，還搶下明年六搶一奧運資格賽門票。

大陸隊前一次在亞錦賽擊敗南韓是○五年季軍戰，以四比三取勝，隊史首度挺進前三，今年不僅追平隊史在亞錦賽的最佳成績，且是兩度打退南韓，總教練任秋革直言，「這是隊史表現最好的一次，我們有進步，但實力和日、韓、台還是有落差。」

至於南韓隊以殿軍收場，無緣明年Ｕ廿三世界盃，且想拚進明年奧運的路變更窄，必須在十二強賽排名勝過中華、澳洲，或是藉由中華隊在十二強賽搶下奧運門票，才能遞補參與六搶一資格賽。