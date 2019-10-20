亞錦賽／林子偉近2戰敲5安 盼延續氣勢留下亞錦冠軍

2019-10-20 06:46 中央社 台中19日電



2019第29屆亞洲棒球錦標賽19日晚間在台中洲際球場進行中華對中國的複賽賽程，中華林子偉（右）8局上開轟，一棒送回兩分，擴大雙方比數差距。 中央社 分享 facebook 亞洲棒球錦標賽中華隊野手林子偉越打越順手，今天複賽在洲際棒球場與中國隊交手8局敲出2分砲，個人賽後首轟出爐，近2戰敲5安手感燙；明天冠軍戰再與日本交手，林子偉盼延續氣勢留下冠軍。

2019年亞洲棒球錦標賽，中華隊陣中旅美紅襪隊野手林子偉，因為球團限制，僅能在與日本、韓國、中國隊比賽出賽，先前中華隊隊長陳偉志曾經分享，對球員來說，維持看球的感覺和跟球節奏很重要，因為出賽限制，影響旅美球員打擊手感，但相信他們會越打越好。

林子偉此次賽會首場出賽，為預賽與日本隊交手單場4打數敲出1支安打，昨天複賽與韓國隊比賽，單場敲出3安，長打跟著出爐，敲出二壘打，今天與中國隊交手，林子偉3局敲安送回球隊第1分，8局開轟，2分砲幫助球隊拉開領先差距。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

林子偉此次亞錦賽首轟出爐，今天比賽也在壘間展現破壞力，3局連續2次盜壘成功，單場2安、3打點、2次盜壘成功，表現亮眼；林子偉近2場比賽，上壘率高，總計敲出5安，選到3次保送，狀況不錯。

林子偉表示，首場比賽太心急，打擊球點跟得比較前面，經過特打調整，慢慢找回好手感，3場比賽打完，感覺比較放得開了，打到最後冠軍戰，心情很亢奮，但他不多談自己的表現，只希望今天全壘打帶起的好氣勢，可以延續到冠軍戰，「大家把壓力放開、將冠軍留在台灣」。