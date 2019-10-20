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亞錦賽／林子偉近2戰敲5安 盼延續氣勢留下亞錦冠軍

2019-10-20 06:46中央社 台中19日電

2019第29屆亞洲棒球錦標賽19日晚間在台中洲際球場進行中華對中國的複賽賽程，...
2019第29屆亞洲棒球錦標賽19日晚間在台中洲際球場進行中華對中國的複賽賽程，中華林子偉（右）8局上開轟，一棒送回兩分，擴大雙方比數差距。 中央社
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亞洲棒球錦標賽中華隊野手林子偉越打越順手，今天複賽在洲際棒球場與中國隊交手8局敲出2分砲，個人賽後首轟出爐，近2戰敲5安手感燙；明天冠軍戰再與日本交手，林子偉盼延續氣勢留下冠軍。

2019年亞洲棒球錦標賽，中華隊陣中旅美紅襪隊野手林子偉，因為球團限制，僅能在與日本、韓國、中國隊比賽出賽，先前中華隊隊長陳偉志曾經分享，對球員來說，維持看球的感覺和跟球節奏很重要，因為出賽限制，影響旅美球員打擊手感，但相信他們會越打越好。

林子偉此次賽會首場出賽，為預賽與日本隊交手單場4打數敲出1支安打，昨天複賽與韓國隊比賽，單場敲出3安，長打跟著出爐，敲出二壘打，今天與中國隊交手，林子偉3局敲安送回球隊第1分，8局開轟，2分砲幫助球隊拉開領先差距。

林子偉此次亞錦賽首轟出爐，今天比賽也在壘間展現破壞力，3局連續2次盜壘成功，單場2安、3打點、2次盜壘成功，表現亮眼；林子偉近2場比賽，上壘率高，總計敲出5安，選到3次保送，狀況不錯。

林子偉表示，首場比賽太心急，打擊球點跟得比較前面，經過特打調整，慢慢找回好手感，3場比賽打完，感覺比較放得開了，打到最後冠軍戰，心情很亢奮，但他不多談自己的表現，只希望今天全壘打帶起的好氣勢，可以延續到冠軍戰，「大家把壓力放開、將冠軍留在台灣」。

林子偉中華隊棒球
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