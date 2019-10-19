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亞錦賽／日本拔韓全勝晉冠軍戰 待兩岸對決結果

2019-10-19 16:32中央社 台中19日電

日本隊在亞錦賽以5戰全勝晉級冠軍戰。 報系資料照
日本隊在亞錦賽以5戰全勝晉級冠軍戰。 報系資料照
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亞洲棒球錦標賽日本今天複賽與韓國交手，日本先發投手阿部翔太好投，率隊以11比3拿勝，5戰全勝晉級冠軍戰，總教練石井章夫說，目前為止好表現奠基先發投手，冠軍戰投手已經定下。

2019年亞洲棒球錦標賽複賽第2天，日本隊今天在洲際棒球場與韓國隊交手，日本先發投手阿部翔太前4局沒被敲出安打，沒讓韓國隊打者上到壘包，5局遇到亂流，接連被敲安打、保送，失掉3分。

阿部翔太今天總計投5局被敲3支安打，投出10次三振，失掉3分責失分，好投率隊拿下勝利；他表示，今天直球狀況好，投球策略是把球壓低，韓國隊的打者力量很好，稍微偏高的球就可能被打出長打。

阿部翔太自評前4局表現不錯，球都有投到想要的位置，5局開始球的位置太甜，被韓國隊打者掌握到，是需要再反省的地方。

日本隊此次比賽因為颱風，來台時程受到影響，但是不影響好表現，預賽接連擊敗中華隊、香港隊和斯里蘭卡，複賽昨天擊敗中國，今天再擊敗韓國，此次賽會5戰全勝、晉級冠軍戰。

日本隊總教練石井章夫表示，目前為止可以有好成績，奠基在先發投手群表現穩定，打擊也有適時的發揮，也透露明天冠軍戰的先發投手已經定下，但還要跟本人聊過後才會確定。

日本隊預賽首戰與中華隊交手以2比0拿勝，明天冠軍戰有可能再碰頭，石井章夫表示，預賽可以贏球也有幸運的成分，很期待總冠軍戰再與中華隊交手，也是選手測試自己實力的好機會。

今天比賽也有小插曲，韓國隊前4局打得悶，5局有得分機會，2人出局後首棒打者崔知訓吞下三振，不滿主審好球帶，以球棒在地上往主審方向劃了一條線，遭驅逐出場；韓國隊複賽連吞2敗，明天僅能爭取最佳季軍成績。

亞錦賽成棒棒協
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