亞錦賽／向抗韓前輩請教 陳柏毓今先發戰斯里蘭卡

2019-10-16 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／斗六報導



中華隊投手陳仕朋（右）與陳柏毓互相討論、交流。 記者余承翰／攝影 分享 facebook 中華隊「最嫩」投手陳柏毓將扛起今晚迎戰斯里蘭卡隊的先發任務，在U十八世青賽的好表現讓他德以越級參加成棒國家隊，陳柏毓表示：「前陣子狀況不太好，現在調整比較好了。」

十八歲的陳柏毓是繼一九七三年高英傑、一九九九年曹錦輝、二○一二年曾仁和後，第四位跳級參加亞錦賽的高中生，身為陣中最年輕球員，不忘向學長請益，每位投手都問了一輪。

跟「抗韓英雄」當室友，吳昇峰成陳柏毓最常請教的對象，有意旅外的他，也趁機找美職投手鄧愷威、林鋅杰請教心得，陳柏毓說：「問那邊的環境，還有無聊的話怎麼辦。」學長多半用打電動打發時間。

陳柏毓今晚先發，將視情況決定複賽是否繼續登板，中華隊複賽假想敵為大陸、南韓隊，陳柏毓已跟學長一起看過情蒐影片，「就把自己準備好，沒上場的話，就在旁邊認真看比賽。」

中華隊若晉級複賽，其中一場先發將交給投手陳仕朋，雖尚未確定對手，他認為南韓以大學生為主，大陸則是半職業隊，兩隊實力相差不大，「沒有特別想對哪隊。」

陳仕朋今年中職拿下十一勝八敗，防禦率三點四八，到中華隊報到後進牛棚練投一次，這兩天再投一次牛棚，慢慢調整狀態，他表示，「一整年打完，又加入國家隊，有受到肯定的感覺。」