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亞錦賽／中華隊扣倒香港 適應夜間賽事備戰日本

2019-10-14 22:06中央社 台中14日電

2019亞洲棒球錦標賽今天在洲際棒球場開打，中華隊首戰打擊大爆發，提前5局以17比2擊退香港隊。中華隊總教練李盈南表示，此戰主要是適應夜間比賽，明天對日本會全力爭取勝利。

兩隊實力較懸殊，中華隊前2局就攻下7分，第3局更是打了11個人次，得6分。雖然香港隊第4局靠著3支連續安打追回2分，不過中華隊4局下包含楊振裕的陽春砲在內得2分，5局下再攻下2分，提前5局以17比2擊退香港。

李盈南賽後表示，今天本來就是一場熱身，大家有機會稍微適應晚間的比賽，重點是明天對日本，每個選手這次都抱著拿到冠軍的希望，大家都很有鬥志，能發揮最好的表現。

香港隊投手球速偏慢，不過李盈南指出，中華隊打者不管面對球速快或是慢的投手，適應力都不錯，「大家打到這個程度了，什麼投手下來，當場就會趕快去適應，有時候第1名打者也會把訊息傳遞給後面的人。」

中華隊共派出3名投手，先發投手鄭祐豪投3局，被敲2支安打，無失分；第2任投手王宗豪投1局被敲3支安打，失掉2分；第3任投手則是黃健隆，投1被敲1支安打，送出2次三振，無失分。

李盈南表示，今天本來就不打算讓旅外選手下場，派出的3名投手都來自業餘，也都有參加日前的全國運動會。李盈南說：「當然全運會選手都稍微疲累了一點，所以前幾天讓他們休息，這場等於讓他們進入比賽氛圍，往後能有更好的表現。」

第2棒楊振裕此戰敲3支安打，包含一發陽春砲，選到1次保送，他說：「沒想過能敲出全壘打，打出去還是全力在衝刺。」楊振裕對自己表現很滿意，也希望往後比賽能一直拿下勝利。

中華隊明天將在斗六棒球場對戰日本隊，預計推出旅美投手鄧愷威先發，由於有60顆球數限制，吳昇峰會在後面準備長中繼，李盈南說：「會全力以赴，爭取這場勝利。」

中華隊棒球亞錦賽成棒棒協
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