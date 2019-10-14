亞錦賽中華隊首場戰香港 姜建銘先發打第4棒

2019-10-14 19:23 中央社 台中14日電



2019年亞洲棒球錦標賽今天於洲際棒球場開打，中華隊首戰交手香港隊，姜建銘先發打第4棒，旅美選手張進德為第5棒、指定打擊，林子偉、張育成則因球團限制今天無法出賽。

原本中華隊首戰要先對上日本隊，不過日本隊受到颱風影響，沒辦法準時抵台，改為先對香港隊，中華隊明天在斗六棒球場才會交手日本隊。

中華隊首戰陣容以業餘選手為主，推出來自桃園航空城的鄭祐豪先發主投，打線部分，從1到9棒分別為戴如量、楊振裕、陳偉志、姜建銘、張進德、林瀚、廖俊凱、黃佳瑋、陳敏賜。先發打第4棒的姜建銘表示，不管打哪一棒都會全力以赴。

中華隊此次陣中有林子偉、張育成2名大聯盟選手，不過球團有設出賽限制，只能在交手日本、韓國及中國時出賽，因此今天對香港都沒有先發，預計明天對日本才會出賽。

林子偉上一次打亞錦賽是在2015年，他表示，「因為之前還在小聯盟，現在則是在40人名單，變比較成熟了。」張育成也說，現在自己變得比較有自信，也比較成熟。

林子偉表示，由於這次亞錦賽關乎晉級奧運，「其實滿緊張的，但希望比賽時不要把壓力放身上，好好享受比賽，在台灣能有所表現。」張育成也說：「一場一場慢慢來，不要有壓力，享受每一場比賽。」

亞錦賽今天開打，進行至20日，前2名能獲得明年的東京奧運最終資格賽（6搶1資格賽）的參賽權，若世界12強賽沒能搶下唯一一張亞太區門票，就必須透過6搶1資格賽，爭取參加奧運的機會。