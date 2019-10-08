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2019亞錦賽成棒 預賽分組戰績表

2019-10-08 17:40聯合新聞網 整理

2019亞錦賽於10月14日開打。 聯合報系資料照
2019亞錦賽於10月14日開打。 聯合報系資料照
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*取前2名晉複賽，超級循環賽制（即帶入預賽同組對戰成績），前兩名晉級冠軍賽，後兩名進行季軍賽

*後兩名進行五～八名排名賽，超級循環賽制（即帶入預賽同組對戰成績）

*更多報導請至此

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