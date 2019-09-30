親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
棒球
MLB
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

米塔襲台 台鐵八堵花蓮、基隆新竹區間車晚上停駛

運動筆記【MGC點將錄、49之23】黑崎老僧 園田隼【MGC點將錄、49之18】出水芙蓉 一山麻緒
健行筆記帶著一群小孩走過陽明山大縱走東段士林/雙溪公園步道
NBAManu Ginobili戴假髮現身 (2019超級企鵝名人賽)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)

亞錦賽／鄧愷威集訓練投驚豔 下個球季拚3A

2019-09-30 18:25中央社 台中30日電

旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威，昨天向亞錦中華培訓隊報到，今天牛棚練投，讓投手教練黃...
旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威，昨天向亞錦中華培訓隊報到，今天牛棚練投，讓投手教練黃欽智驚艷。 聯合報系資料照片
分享

旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威，昨天向亞錦中華培訓隊報到，今天牛棚練投，投手教練黃欽智直言「驚豔」；鄧愷威自評今年心理層面更成長，明年球季設高標，盼能升到小聯盟3A。

鄧愷威2017年加盟美職明尼蘇達雙城隊，今年球季從小聯盟1A出發，7月底被交易至舊金山巨人隊，也有1A出賽紀錄；鄧愷威表示，季中轉隊，剛開始有點放不開，但丟完1、2場比賽後，跟隊友變熟，新環境適應不會有太大問題。

鄧愷威今年球季總計出賽14場（13場先發）總計投79.2局失掉14分責失分，戰績7勝、沒有敗績，出賽防禦率1.58、表現不錯；鄧愷威表示，今年球季表現有超乎季初設下的目標，「不足的地方很多，但也進步很多」。

鄧愷威表示，今年球季最大的不同，除了球技上的進步，主要是心理層面，「去年常常被裁判、隊友失誤影響心情，節奏亂掉，但我覺得今年這方面調整的蠻好的」，他也給明年球季設下高標，希望在球季結束前可以升上小聯盟3A。

球季結束回到台灣之後，鄧愷威持續維持訓練，27日先有牛棚練投，昨天正式向亞洲棒球錦標賽中華培訓隊報到，今天在台體大棒球場練球，也有進牛棚練投，「狀況還在調整中」。

亞錦中華隊投手教練黃欽智表示，目前在陪訓隊中的4名旅外投手，教士隊宋文華、費城人隊林鋅杰調整進度較快，10月2日與中職味全龍隊交流賽就會出賽，皇家隊王志庭和鄧愷威則會再多給他們一點時間。

黃欽智表示，今天牛棚看到鄧愷威投球讓人驚豔，「難怪他可以在小聯盟投出好成績，不管直球、變化球都有一定的水準」；黃欽智表示，此次亞錦賽攸關奧運資格賽門票，所以特別的看重，才會希望藉重旅外球員補強戰力，但一切都要等10月3日正選名單公布才會確定。

鄧愷威對亞錦賽很期待，從國小開始打球，僅在高中當過一次國手，如果此次有機會披上成棒國家隊戰袍，「蠻興奮的，很高興可以為國家爭光」。

亞錦賽成棒棒協
【會員領好禮】gogoro、GoPro、仟元禮券...人人有獎 ➠ 倒數計時

相關新聞

梅花旗大學棒球錦標賽 最新比分與賽程表

2019-09-26 17:09

亞錦賽／旅美宋文華本季自評80分 盼參賽證明自己

2019-09-30 17:08

亞錦賽／中華隊預賽碰日本 大陸來台與否成謎

2019-09-30 15:37

梅花旗／天母球場雨勢不斷 28日賽程延至10月1日

2019-09-28 11:57

2010年世青賽奪冠風光過後 成員命運多坎坷

2019-09-16 07:00

一連串不可思議 U18中華隊攀上世界最頂端

2019-09-11 07:00

中華棒協賽事 最新比分與賽程表

2019-04-11 20:27

熱門文章

恰恰引退／淚謝球迷 彭政閔繞壘回「家」找妻子

2019-09-29 22:55

NBA／評選湖人隊史最佳 戴維斯把自己放進名單

2019-09-30 16:30

中職／彭政閔最後打席滾地出局 兄弟1:2落敗

2019-09-29 20:38

恰恰引退／差點被彭政閔逼哭 張建銘驚喜現身說謝謝

2019-09-29 23:09

恰恰引退／彭政閔逼哭球迷 滿場黃潮淚海

2019-09-30 00:48

恰恰引退／「人氣王」彭政閔引退賽 滿場20223人史上新高

2019-09-29 20:00

中職／味全龍首場正式賽對澳職 張泰山宣布復出

2019-09-30 11:57

恰恰引退／引退式有遺憾 網友：情緒不連貫

2019-09-30 11:37

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top