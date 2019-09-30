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亞錦賽／旅美宋文華本季自評80分 盼參賽證明自己

2019-09-30 17:08中央社 台中30日電

旅美聖地牙哥教士隊投手宋文華，目前加入亞錦中華培訓隊集訓，宋文華自評今年小聯盟球...
旅美聖地牙哥教士隊投手宋文華，目前加入亞錦中華培訓隊集訓，宋文華自評今年小聯盟球季表現80分，期待能入選亞錦賽。 聯合報系資料照
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旅美聖地牙哥教士隊投手宋文華，目前加入亞錦中華培訓隊集訓，宋文華自評今年小聯盟球季表現80分，若能入選正選名單，將是首度加入成棒國家隊，希望在高強度國際賽證明自己。

宋文華2017年正式展開旅外生涯，旅美第一年動作微調，整季沒有實戰出賽，直到2018年才開始有出賽紀錄。他表示，去年休季練習時，有特別加強肌力，回台期間也有去找高中教練，努力調整找回好的發力感覺。

宋文華近2個球季都在小聯盟短期1A出賽，今年成績進步大，整季出賽後援21場，總計投41.1局失掉14分責失分，戰績4勝1敗，出賽防禦率3.05。他表示，今年球季出賽，無論投球內容和身體感覺，都比去年好。

宋文華自評今年球季表現80分，不足的20分主要是沒能如願升上更高的層級，「可能自己還不夠穩定」，明年球季給自己設定的目標，也是希望可升上高層級，「亞洲棒球錦標賽是國際賽，球團也會關注，若有機會參賽，希望可以有好表現」。

此次若能入選亞錦賽正選名單，將是宋文華首度披上中華成棒隊戰袍。他透露，外界有聲音認為，自己可在短A投出不錯成績是對手強度沒有拉高，「若能打亞錦賽，也希望可以在高強度國際賽舞台證明自己」。

宋文華高中畢業時也曾入選過成棒培訓隊，當時陣中如陳偉志、林瀚、蕭帛庭等前輩，此次也都在培訓隊中，相處起來不會有距離。宋文華目前進牛棚練投2次，他表示，投球感覺還不錯，身體狀態跟球季沒有太大落差。投手教練黃欽智安排，將讓宋文華在10月2日與中職味全龍隊交流賽中後援登板。

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