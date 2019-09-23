親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
猿隊轉賣樂天
綜合
路跑

800萬車主有福了！老機車汰舊換新 明年最高補助5,000元

王金平披橘袍參選？親民黨：10月開會後拍板

運動筆記關於跑步，我想說的是…【跑步強大自己，韌性而不任性】跑我自己的
健行筆記清境農場及周遭的好山好景色，最怕蜂湧人潮與人為破壞雪山西稜+全台最大神木
NBAManu Ginobili戴假髮現身 (2019超級企鵝名人賽)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)

亞錦賽／中培隊交流賽勝味全龍 旅外球員待確認

2019-09-23 19:13中央社 台北23日電

中華培訓隊吳昇峰。 聯合報系資料照　記者葉姵妤／攝影
中華培訓隊吳昇峰。 聯合報系資料照　記者葉姵妤／攝影
分享

備戰10月開打的亞洲棒球錦標賽，中華培訓隊今天與中職味全龍隊打交流賽，中培隊5任投手輪流登板，亞運資歷國手吳昇峰中繼無失分無保送，中培隊投打發揮，以7比4拿下勝利。

2019年亞洲棒球錦標賽將於10月14日在台中開打，中華培訓隊9月16日開始在台中集訓，今天中培隊在台體大棒球場與中職新軍味全龍隊打交流賽，中培隊由剛拿下U18世界盃棒球賽冠軍的中華隊成員、北科附工青棒隊投手陳柏毓先發。

陳柏毓先發投2局，被敲2支安打，投出2次保送、3次三振，失掉1分責失分，鄭祐豪接手中繼投3局，被敲4支安打，失掉1分責失分。

中培隊後半段牛棚投手安排去年雅加達亞運中華成棒隊國手依序登板，「抗韓英雄」吳昇峰中繼投2局，僅被敲出2支安打，投出2次三振、無保送、無失分，王宗豪投0.1局失2分，黃健隆投1.1局被敲1支安打、無失分。

中培隊排出中心棒次3到5棒也都是去年亞運國手，依序為陳偉志、姜建銘和林瀚，3人打擊都有表現，中培隊全場總計敲出12支安打，順利拿下勝利。

中華棒協原訂今天舉行選訓會議決定亞錦賽正選名單，但還有旅外球員需要時間確認，正選名單延緩至10月1日之後再確認；旅美球員紅襪隊林子偉、印地安人隊張育成都還有兵役問題待解決，有機會代表國家打亞錦賽。

亞錦賽成棒棒協

相關新聞

亞錦賽／搶奧運門票 郭泰源2戰投17局最經典

2019-09-23 09:59

梅花旗大學棒球錦標賽 最新比分與賽程表

2019-09-23 14:40

梅花旗／洪至呈完投七局 遠東扣倒義守拔頭籌

2019-09-23 14:39

亞錦賽／2001年連退日韓 中華隊因雨稱霸

2019-09-19 11:38

黑豹旗／網路報名209隊 再創7屆賽事來新高

2019-09-18 16:33

2010年世青賽奪冠風光過後 成員命運多坎坷

2019-09-16 07:00

亞錦賽／中華隊歷屆4冠 難以擺脫日韓糾纏

2019-09-12 08:59

一連串不可思議 U18中華隊攀上世界最頂端

2019-09-11 07:00

中華棒協賽事 最新比分與賽程表

2019-04-11 20:27
看更多

熱門文章

NBA／湯普森無緣東奧？ 骨科權威：應休2年

2019-09-23 09:57

NBA／KD提前復出？ 丁威迪：最糟也是「諾維茨基」

2019-09-23 18:40

MLB／12K救不了小熊 達比修怒砸置物櫃

2019-09-23 11:40

MLB／韋蘭德生涯第2次20勝 太空人美西3連霸

2019-09-23 06:54

NBA／雷納德只要喬治 瑞佛斯：早知雷霆拆雙槍

2019-09-23 11:44

大谷、楚奧特、厄普頓都停機 天使又是悲情一年

2019-09-23 07:00

日職／挖MVP還打不贏廣島 巨人優勝光環褪色

2019-09-23 07:00

NBA／指導菜鳥八村壘 沃爾：試著挖掘他的天賦

2019-09-23 15:00

武漢女網／前球后殺手！ 謝淑薇逆轉丹麥甜心

2019-09-23 15:36

MLB／達比修止不住小熊6連敗 紅雀飛進季後賽

2019-09-23 07:40

拉沃盃／費納合拍破局 歐洲隊仍逆轉3連霸

2019-09-23 10:59

MLB／柳賢振生涯首轟攜貝林格滿貫 道奇迎百勝

2019-09-23 09:24

NBA／球團老闆喊話：讓字母哥當終身公鹿人

2019-09-23 13:05

MLB／張進德不想返台 自認有機會上大聯盟

2019-09-23 16:22

日職／宋家豪拆彈無失分 日球迷封「滿壘男」

2019-09-23 15:40

NBA／第13順位藏「飆分基因」 熱火菜鳥受矚目

2019-09-23 19:00

大陸羽賽／小戴得后失冠：馬琳今天非常出色

2019-09-22 23:49

NBA／自認適合現代球風 吉諾布里看好馬刺實力

2019-09-23 17:00

中職／悍將1日2傷兵 戰績又跌落全年第一

2019-09-22 23:38

亞錦賽／搶奧運門票 郭泰源2戰投17局最經典

2019-09-23 09:59

中職／猿隊史首次連3轟 洪總：有點意外

2019-09-22 23:40

中職／黃恩賜敲安險勝悍將 獅隊傷到快沒人

2019-09-22 21:42

排球／中華隊亞錦賽勝大陸 劉鴻杰秀國旗一掃鳥氣

2019-09-23 14:02

MLB／笑臉人大勝著眼美聯外卡 張育成代打無功

2019-09-23 10:21

中職／余德龍3打點都致命 猿隊逆轉勝兄弟

2019-09-22 20:33

中職／余德龍接力連3打席開轟 興奮到全身發抖

2019-09-22 21:15

恰是傳奇9／5座打擊王太神 彭政閔豎立恰恰障礙

2019-09-23 10:11

MLB／弟弟張育成搶先攻頂 張進德期待同場競技

2019-09-23 15:46

田徑／曾子盛破全中運 800公尺最速國中男

2019-09-22 23:52

舉重／被北韓選手激發 郭婞淳拚東奧更有衝勁

2019-09-23 15:17

田徑／世錦賽拚達標 陳傑：當只有一次機會

2019-09-22 21:04

MLB／今日戰績表 洋基王牌回歸塞維里諾奪首勝

2019-09-23 15:19

日職／巨人再戰養樂多 陽岱鋼連兩場先發3棒

2019-09-23 16:47

中職／晉升暢銷作家 彭政閔自傳賣破兩萬本

2019-09-23 13:38

中職／記憶力超強 彭政閔記得第一次入國手的歌

2019-09-23 13:56

網球／復出能重返巔峰？ 墨瑞：這想法太天真

2019-09-23 13:37

台中自由車場今啟用 國際級車場選手喊讚

2019-09-23 16:11

中職／專注爭冠 彭政閔：想以球員身分打總冠軍

2019-09-23 14:11

日職／陳冠宇連七場無失分 福浦和也引退賽秀美技

2019-09-23 17:26

日職／陽岱鋼重返先發3支0 巨人遭養樂多KO

2019-09-22 21:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top