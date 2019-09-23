亞錦賽／中培隊交流賽勝味全龍 旅外球員待確認

2019-09-23 19:13 中央社 台北23日電



中華培訓隊吳昇峰。 聯合報系資料照 記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

備戰10月開打的亞洲棒球錦標賽，中華培訓隊今天與中職味全龍隊打交流賽，中培隊5任投手輪流登板，亞運資歷國手吳昇峰中繼無失分無保送，中培隊投打發揮，以7比4拿下勝利。

2019年亞洲棒球錦標賽將於10月14日在台中開打，中華培訓隊9月16日開始在台中集訓，今天中培隊在台體大棒球場與中職新軍味全龍隊打交流賽，中培隊由剛拿下U18世界盃棒球賽冠軍的中華隊成員、北科附工青棒隊投手陳柏毓先發。

陳柏毓先發投2局，被敲2支安打，投出2次保送、3次三振，失掉1分責失分，鄭祐豪接手中繼投3局，被敲4支安打，失掉1分責失分。

中培隊後半段牛棚投手安排去年雅加達亞運中華成棒隊國手依序登板，「抗韓英雄」吳昇峰中繼投2局，僅被敲出2支安打，投出2次三振、無保送、無失分，王宗豪投0.1局失2分，黃健隆投1.1局被敲1支安打、無失分。

中培隊排出中心棒次3到5棒也都是去年亞運國手，依序為陳偉志、姜建銘和林瀚，3人打擊都有表現，中培隊全場總計敲出12支安打，順利拿下勝利。

中華棒協原訂今天舉行選訓會議決定亞錦賽正選名單，但還有旅外球員需要時間確認，正選名單延緩至10月1日之後再確認；旅美球員紅襪隊林子偉、印地安人隊張育成都還有兵役問題待解決，有機會代表國家打亞錦賽。