2010年世青賽奪冠風光過後 成員命運多坎坷

今年U18世界盃棒球賽中華隊一路過關斬將，繼2010年世青賽(U18世界盃前身)後再度摘冠，奪得隊史第3冠，奪冠歷程極為不易，值得大書特書，這一批U18小將前程似錦，也不免令人好奇，2010年世青賽奪冠成員，未來棒球路走得如何？

2010年世青賽中華隊奪冠陣容當中，王維中和林子偉後來躍上大聯盟舞台，郭俊麟目前效力日職西武獅，郭峻偉、林志賢(後更名林祐樂)、陳品學(後更名陳冠傑)、羅國華、彭識穎現在中職打拚，他們的境遇還算不錯。

2010年世青賽中華隊成員中，王維中(左)至今能在大聯盟立足，算是表現最好的一位。 美聯社 分享 facebook

好比說潘耀杰好了，當年世青冠軍內野手，和張進德是台中高農同學，曾婉拒西雅圖水手開出28萬美元簽約金網羅條件，先進國體大讀書打球，後來因家庭因素輟學，期間近6年沒打球，當了1年兵、3年板模工人、1年多麥當勞外送員。

2015年世界棒球12強賽張進德身穿中華隊球衣奮戰，當時潘耀杰正在當兵站哨，看到昔日同梯戰友風光打球，他感觸很深，在宿舍偷哭，深切自我反省為什麼當初不好好珍惜打球的機會。

屋漏偏逢連夜雨，潘耀杰當兵與班長傳接球，疑似沒有做好熱身導致右肩關節唇破裂，2016年動刀，隔年報名中職選秀落榜，水手球探推薦潘耀杰給桃猿並通過測試，但進職棒右手肘又因傷開刀，至今仍未上過一軍。

2010年世青賽楊宏聖(後更名楊岱均)拿下大會最佳二壘手獎，升上成棒一直是國家隊常客，2016年加盟桃猿挑戰職棒卻一直不順遂，在一軍出賽機會寥寥可數，還沒開轟，今年更因罹患腦瘤開刀，棒球生涯充滿嚴酷考驗。

楊岱均在世青賽過後仍是國際賽的常客，在世大運時也有優異的表現，可惜加入職棒之後發展並不順利。 聯合報系資料照片 分享 facebook

林家慶(後更名林驛騰)是世青冠軍主力外野手，當年中華隊攀上世界最頂端，林家慶隨即就與美職印地安人簽約，效力3季，小聯盟最高層級只待在新人聯盟，回到台灣歷經3次中職選秀落榜，終於在今年第4度叩關獲味全龍青睞，但選秀順位是非常後面的第24輪指名，能否出頭天還是未知數。

歐耀宗也是世青冠軍外野手，後來專攻投手，2015年加盟中信兄弟，只在一軍投5場比賽，因患投球失憶症，去年球季結束遭釋出。近期歐耀宗投入味全龍懷抱，和林家慶當隊友，希望能投出一片天。

世青冠軍投手陳泓亦(後更名陳衍瑞)命運同樣坎坷，他在當年世青賽開打前就已被美職雙城網羅，和林家慶一樣，小聯盟最高層級同樣只到新人聯盟，和林家慶差不多時間被解約。2015年陳泓亦加盟義大犀牛，後來轉投中信兄弟，始終投不出成績，去年球季結束遭釋出。

世青冠軍捕手林廷彥，歷經大學、國訓中心當兵、退伍到台北市成棒隊打球，2017年和今年林廷彥都參加中職新人測試會，但都沒有獲得職棒球團推薦，所以兩度無法參加中職選秀，只能回業餘沉潛。

黃佳偉則是世青冠軍投手，最快球速曾飆到153公里，今年他和林廷彥一起參加中職新人測試會，但兩人皆未獲職棒球團推薦，當然也就無法參加選秀，顯見黃佳偉想一圓職棒夢，只是事與願違。

另外，也有多位世青奪冠成員如今已沒打球，包括投手蔡政翰、內野手林敬富、外野手柯智瑋(後更名柯震澤)；也有沒打職棒，而是在台電打球，也算挺不賴的選擇，包括內野手廖俊凱和外野手蔡智榆。

2010年世青賽中華隊奪冠成員現況

投手 王維中(美職海盜) 郭俊麟(日職西武) 陳品學(中職富邦悍將；後更名陳冠傑) 羅國華(中職富邦悍將) 彭識穎(中職中信兄弟) 陳泓亦(現已沒打球；後更名陳衍瑞) 蔡政翰(現已沒打球) 黃佳偉(臺東綺麗珊瑚成棒)

捕手 郭峻偉(中職統一獅) 林廷彥(臺北市興富發成棒)

內野手 林子偉(美職紅襪) 楊宏聖(中職桃猿；後更名楊岱均) 林志賢(中職統一獅；後更名林祐樂) 潘耀杰(中職桃猿) 廖俊凱(台電) 林敬富(現已沒打球)