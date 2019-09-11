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一連串不可思議 U18中華隊攀上世界最頂端

2019-09-11 07:00Ramos

U18世界盃棒球賽中華隊奪冠，寫下傳奇一頁，事實上，U18奪冠幾乎是不可能的任務，難度不下於去年亞運中華隊擊敗韓職全職業明星隊，而且，U18拿到世界冠軍是由一連串不可思議的事件所串連起來，缺一環節都無法奪冠。

首先，冠軍投打兩大功臣余謙、羅暐捷，其實一開始中華隊集訓期間，是教練團評估可能會刷掉的兩名球員，結果余謙愈投愈好，表現漸入佳境，擠掉西苑中學控球很好的投手曾峻岳入選；捕手羅暐捷三級棒球幾乎沒練過外野，是到集訓才加練外野，多功能性獲青睞，擠掉台東體中捕手、選秀被中信兄弟第4輪指名的張聖豪。

冠軍戰先發投手余謙原本不會入選這次的中華隊，但想不到最後竟然成為贏球大功臣！ 記...
冠軍戰先發投手余謙原本不會入選這次的中華隊，但想不到最後竟然成為贏球大功臣！ 記者葉姵妤／攝影
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以事後諸葛來看，選這兩名球員極為關鍵。而且別忘了，身高近200公分的王牌投手李晨薰，大賽期間因狀況調整不及，完全沒上場投球，等於中華隊只剩19人應戰，一開始教練團非常煩惱投手要如何調度，真的還好余謙跳出來，不但完全補足李晨薰缺陣的戰力空缺，甚至更好。

這也不得不佩服中華隊教練團調度功力，定調陳柏毓和林昱珉兩名早已成名的投手為前兩號先發，陳柏毓先發搞定巴拿馬、南韓，林昱珉擺平西班牙、澳洲，然後把近況極佳的余謙擺在最後一道防線，預賽對巴拿馬、西班牙順利守成，總計3.1局無失分，飆8K，抓下這兩場非贏不可的比賽。

中華隊教練團充份掌握投手狀況，讓林昱珉（左起）、陳柏毓、余謙恰好都能在關鍵比賽適...
中華隊教練團充份掌握投手狀況，讓林昱珉（左起）、陳柏毓、余謙恰好都能在關鍵比賽適時發揮，助中華隊漂亮奪冠！ 記者葉姵妤／攝影
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複賽中華隊打擊火力實在太凶猛，根本用不到余謙，讓他有足夠休息天數，而且中華教練團已經掌握足夠情蒐，判定美國打者不善打速球，比較會打變化球，和傳統美國隊相當不同，然後讓休息天數不足的陳柏毓、林昱珉在牛棚代命，賽前就決定將冠軍戰交給他們三人。

冠軍戰余謙表現絕好調，超過7成比例速球讓美國幾無招架之力，余謙高品質速球讓情蒐發揮極大功效，先發6.2局無失分狂飆7K，這就不得不感謝羅暐捷在左外野的「神守備」，如果不是這兩次超美技守備，冠軍戰中華隊很可能落敗。

加上預賽對日本羅暐捷守左外野同樣有一次漂亮守備，第5局神之一擊打下2分打點致勝安打，冠軍戰他又打回打第2分，名義上，大會MVP頒給余謙，實質上，「影子MVP」非羅暐捷莫屬，沒有他，中華隊難克日、美，也很難奪冠。

羅暐捷不但在打擊上建功，在守備上還接連出現超高水準美技，讓隊友投球更有信心！ 記...
羅暐捷不但在打擊上建功，在守備上還接連出現超高水準美技，讓隊友投球更有信心！ 記者葉姵妤／攝影
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另外，不得不提一名選手，就是王順和，他一開始只是替補三壘手，被預期上場機會不會太多，因正牌三壘手林子豪前幾場守備不穩，王順和得以拉上先發。

王順和身高僅170公分，身材不起眼，又安排在後段棒次，對手外野守備佈陣多半守得靠前，這讓他有可趁之機，進入複賽他每場都拉擊出左外野或左中外野長打，外野手只有往後狂奔撿球回傳的份，而且對日本王順和有兩次界外美技接殺，對美國也有一次界外「閃球僮」漂亮接殺，整個賽事內野防守美技連連，攻守俱佳，獲選大會最佳三壘手獎可說實至名歸。

中華隊三壘手王順和也是攻守俱佳，展現強烈的奪冠企圖心，真是不可多得的好手！
中華隊三壘手王順和也是攻守俱佳，展現強烈的奪冠企圖心，真是不可多得的好手！
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6月一開始中華隊集訓，應該沒有人看好他們能奪冠，甚至覺得能否闖進複賽都是問題，沒想到中華隊最終登上世界最頂端，還是靠三名差點被刷掉或名不見經傳的余謙、羅暐捷、王順和一肩扛起。

喔，對了，別忘了「抗日英雄」王彥程，他應該是中華隊近況最差的投手，沒想到教練團竟將中日大戰先發重任交給他，而且第一局就失分，最快球速鮮少超過140公里，速球都在134至138公里，只能靠多樣變化球與難纏的日本隊打者抗衡。

所幸王彥程即時穩住陣腳，隊友守備又很幫忙，加上打完五局下了一場大雨裁定比賽，否則若打滿9局，因為前一天對西班牙已經用掉余謙，潘文輝連兩天出賽，陳志杰狀況又不穩定，李晨薰不能上，等於牛棚無可用之兵，比賽後半段勝負難料。

中華隊先發投手王彥程能在逆境之中堅持到底，讓日本隊吞下在預賽唯一一敗，實在是非常...
中華隊先發投手王彥程能在逆境之中堅持到底，讓日本隊吞下在預賽唯一一敗，實在是非常不簡單！ 記者葉姵妤／攝影
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說真的，這屆U18中華隊陣容稱不上超強，還少了王牌李晨薰，跑壘、短打和打帶跑戰術也多次出現失誤瑕疵，能奪冠真的是靠一連串不可思議的人事物所構成；對日之戰下了一場「韓國雨」，余謙神表現就像「另一個李晨薰」，羅暐捷攻守都超水準，王順和小兵立大功，每場勝利都有不同球員跳出來當英雄，這是屬於這批U18國手和教練團的璀璨夏日。

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。
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