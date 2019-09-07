U18世青賽／輕取澳洲篤定4強 中華爭冠機會濃厚

2019-09-07 00:21 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 葉姵妤 ／釜山報導



林昱珉拿下第二勝。 記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

兩年前大意失荊州，中華隊昨天在Ｕ十八世青賽再與澳洲隊碰頭，提前七局以十二比○搶勝，篤定晉級前四。今天中午若美國隊擊敗南韓隊，中華隊晚上對加拿大不論勝敗，都可拿到冠軍戰門票；就算美國輸給南韓，中華隊只要擊敗加拿大（台灣時間下午五時開打），也能挺進冠軍戰，暌違九年再拚榮耀。

左投林昱珉繼預賽對西班牙奪勝後，昨天第二度先發上陣，對澳洲投六局、被敲兩支安打、送出五次三振、無失分，第七局林子崴登板後援，連續抓下三個出局數，兩人合力完封對手。

林子崴對澳洲後援1局，投出3上3下。 記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

中華隊總教練周宗志指出，一開始發現澳洲針對林昱珉的變化球攻擊，因此改變配球策略，讓他用直球攻擊，得到不錯的效果。林昱珉也提到：「雖然澳洲對美國的直球打得不錯，但對外角球打得沒有特別好，這場主要以外角為主，控球還不錯。」

中華隊擊掌慶祝勝利。 記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

林昱珉坦言，澳洲打者的實力比自己預期更好一點，「有一些球投得很刁鑽，他們還是打得很強勁，這場也是守備有幫忙。」

澳洲在預賽以一比○擊敗南韓隊，複賽首戰又讓美國陷入苦戰，兩戰只丟兩分，但昨天在七局上狂失八分、被提前結束比賽；七局因羅暐捷盜本壘搶下第十二分，讓澳洲投手祭出近身球「招呼」，激起雙方火藥味，賽後羅暐捷坦言只想多搶分，「完全忘記我們贏十一分。」

中華隊教練團前一晚交代選手盡量多得分，為的是要爭取對球隊有利排名，預賽因對戰美、日只得四分，即使三隊戰績都是四勝一敗，中華隊在比較對戰優質率後，只能排第三晉級。

中華隊擊敗澳洲隊。 記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

但昨晚日本隊在延長賽輸南韓，情勢對中華隊有利，很有機會繼二○一○年世青賽後，暌違五屆再闖冠軍戰，預計由左投林子崴、岳政華擇一扛先發重任，周宗志說：「沒有被隔場（限制）的投手，隨時做準備。」