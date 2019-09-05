U18世青賽／中華隊嗑泡菜 陳柏毓曲球讓對手「站著看」

2019-09-05 23:25 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 葉姵妤 ／釜山報導



陳柏毓先發六局壓制南韓隊。 記者葉姵妤／攝影 分享 facebook 中華隊在Ｕ十八世青賽已連兩屆輸南韓隊，今年來釜山踢館，昨天在六強複賽挑戰地主隊，兩名「火球男」陳柏毓、潘文輝聯手壓制，再靠打線十一支安打的串連，終場以七比二贏球，扳回一城。

複賽的第一戰，總教練周宗志把先發重任交給陣中最穩的投手陳柏毓，昨天他主投六局，僅被揮出四支安打，失一分，送出七次三振，繼預賽首戰投贏巴拿馬隊後，再以優質先發拿下個人第二勝，最快球速飆到一五○公里，平個人生涯最速。

「複賽第一場搶下來對球隊會比較有利，也是有一定壓力。」陳柏毓指出，昨天隊友火力大幫忙，打線開了，自己投起來就比較順；他也提到，南韓打者攻擊慾望強，主要以曲球為主，讓他們「站著看」。

周宗志認為，陳柏毓這場無論控球、節奏掌控或變化球的控制能力都非常好。而去年陳柏毓雖也曾在亞青賽冠軍戰對南韓隊中繼，但只投○點一局，中華隊最終以五比七落敗；昨天陳柏毓率隊「吃泡菜」，賽後他笑說：「算是幫去年報仇了。」

中華隊前一次在世青賽擊敗南韓隊已是二○一三年（台中舉行），複賽於延長賽十一局下靠再見保送，以五比四贏球挺進季軍戰，最終拿下季軍。今年能在南韓擊敗地主隊，周宗志說：「這批孩子的整體抗壓性和凝聚力都很棒，能團結在一起，大家都很拚。」

中華隊目前複賽戰績兩勝一敗（帶進預賽一勝一敗），台灣時間今天上午十一點對上戰績相同的澳洲隊，將由左投林昱珉先發，他提到：「澳洲隊的實力也不差，會看影片觀察他們的打者，比賽可能會所有球路都試看看，看他們什麼球路打不好。」

兩年前中華隊在世青賽預賽以○比四遭澳洲隊完封，無緣複賽，今天的交手也將是一場「雪恥」之戰。