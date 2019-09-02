U18世青賽／王彥程找回信心 連兩年國際賽率中華贏日本

2019-09-02 22:26 中央社 釜山2日電



「抗日英雄」王彥程僅管前陣子狀況不佳，但今天U18世界盃棒球賽扛起對日本先發依然表現亮眼，5局僅被敲2安，率隊連兩年青棒國際賽勝日，總教練周宗志給他90分。

王彥程去年亞洲青棒錦標賽9局完投，率隊擊敗日本隊、晉級冠軍戰，表現更勝同場競技的甲子園名投，一戰成名後經歷一段為期不短的低潮。

總教練周宗志表示，直球是王彥程的優勢，如果狀況好要掌握他的直球攻擊不容易，但低潮期時太過依賴變化球，導致直球、變化球狀況都不好，自己的投球節奏亂掉；儘管王彥程狀況不是在巔峰，但周宗志希望透過今天比賽，讓他建立投球的自信心，「很高興他做到了」。

王彥程今天首局投出保送、被敲安打失掉唯一1分，比賽後半段越投越穩，5局投完總計用66球，被敲出2支安打，失掉1分責失分，好投壓制率隊以3比1、5局（因雨裁定）拿下關鍵勝利。

對於今天表現，周宗志給子弟兵「90分」，點出他球的位置控制得很好，雖然速度不如預期，但有效展示壓制性，直球、變速球、指叉球搭配，發揮不錯的效果。

王彥程表示，昨天知道要投日本隊蠻有壓力的，但想辦法調整心情，預賽第2戰與美國隊交手時有登板中繼，當時狀況不算好，「今天感覺有即時拉回，策略是把球壓低，投到讓他們打不好位置」。

有了去年交手的經驗增加信心，對上熟悉的對手，王彥程拿出好表現，總教練周宗志打高分，但他自己扣了20分評為「70分」，王彥程解釋，開賽控球狀況不好，但比賽後半段越投越有信心，知道自己要的是什麼。

連兩年率中華隊在青棒國際賽贏日本，王彥程謙虛表示：「老天爺幫我很大的忙」，今天目標原本設定投到7局，比賽最後因雨裁定，但只要球隊贏球就好。