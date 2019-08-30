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U18世青賽／中華首戰巴拿馬 火球男陳柏毓先發

2019-08-30 00:50聯合報 特派記者葉姵妤／釜山報導

中華隊首戰巴拿馬，由全隊狀況最佳的3位投投手林昱珉（左起）、陳柏毓、余謙做準備。...
中華隊首戰巴拿馬，由全隊狀況最佳的3位投投手林昱珉（左起）、陳柏毓、余謙做準備。 記者葉姵妤／攝影
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在南韓釜山舉行的Ｕ十八世界青棒錦標賽，今天正式開戰，中華隊將在上午十一點迎戰巴拿馬隊，也是想搶進六強複賽的關鍵戰役，隊上四名「火球男」之一的陳柏毓先發打頭陣，要替球隊搶首勝。

選擇把第一場、預賽最重要一戰交給陳柏毓，中華隊總教練周宗志指出，他的變化球能壓制又能搶好球數，直球更不用講，控球和速度都有一定水準，而且他從集訓開始，整體狀況一直很穩定，「巴拿馬就是個謎，所以希望一個穩定的投手來當第一個先發。」

中華隊陳柏毓（左）先發出戰巴拿馬，林昱珉（右）待命中繼。 記者葉姵妤／攝影
中華隊陳柏毓（左）先發出戰巴拿馬，林昱珉（右）待命中繼。 記者葉姵妤／攝影
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早已被告知要擔任首戰先發，陳柏毓也做好準備，「教練信任我，代表我可以，所以我也要給教練回饋。」上周他在交流賽對美國隊先發兩局，球速飆到生涯正式比賽最速的一五○公里，他笑說：「因為比較亢奮，可能遇強則強吧。」而與強敵美國隊過招的經驗，也讓他從中學習，更添自信。

中華隊U18世青賽首戰對上巴拿馬。 記者葉姵妤／攝影
中華隊U18世青賽首戰對上巴拿馬。 記者葉姵妤／攝影
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陳柏毓盼把同樣的亢奮心情，延續今天的比賽，「要亢奮一點，但不要過頭，希望給自己緊張的感覺。」由於對巴拿馬隊的情蒐資訊不多，陳柏諭說：「先把他們當美國隊來預設強度。」

巴拿馬隊陣中雖有八名小聯盟球員，但中華隊能獲得的影片及了解有限，今天對方派出右投賈西亞先發，依中華隊掌握的資訊，以直球為武器，最快球速約一四五公里、均速約一三八公里，尾勁及速度不是太好，但今年在多明尼加夏季聯盟戰績四勝○敗，讓周宗志也坦言有些驚訝。

中華隊打擊練習期間，疑似南韓隊情蒐人員在場邊錄影、做筆記。 記者葉姵妤／攝影
中華隊打擊練習期間，疑似南韓隊情蒐人員在場邊錄影、做筆記。 記者葉姵妤／攝影
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昨晚中華隊教練葉明嘉與情蒐人員特地前往球場，觀察巴拿馬隊練球狀況，葉明嘉以「不成熟版的美國隊」來形容，他提到，巴拿馬隊打者的力量、運動能力都好，但擊球率沒有很高，我們的投手應可以壓制。

巴拿馬陳柏毓U18世青賽

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