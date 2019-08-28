U18世青賽／熱身賽驗收成果 守備要更穩

2019-08-28 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標



鄭宗哲對美國熱身賽打出信心，準備迎戰世青賽。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 中華青棒隊備戰U十八世界盃棒球賽，昨天對美國隊打完最後一場熱身賽後，立刻從廿四人培訓名單選出廿名國手；中華隊總教練周宗志驗收熱身賽成果，認為全隊經過這三場高強度比賽，野手適應能力、調整都很快，擊球節奏恢復很好，但短打、盜壘還要再加油，守備也要更穩定才行。

世界盃後天將在南韓釜山開打，中華隊今天已經啟程，預賽首戰對決巴拿馬，再依序和美國、西班牙、日本、南非交手；從這些對戰組合看來，擁有強大投手群的美、日，無疑是中華隊最難纏的對手，想要完成挺進六強複賽的第一個目標，後天對巴拿馬非贏不可。

中華隊廿人名單包括八投、二捕、七內野、三外野，沒有太大意外，球速一百五十公里的李晨薰、潘文輝、陳志杰、陳柏毓，直球均速超過一百四十五公里的余謙都在其中，打線重心則以鄭宗哲、李灝宇、林子豪為主，周宗志強調這份名單完全考量球員近況、功能性做出決定。

中華隊對美國前兩戰○比七、三比六落敗，合計只有十一支安打，昨天出現八安，以四比二扳回一城，全隊出發前燃起一股氣勢，隊長鄭宗哲說：「不必刻意跟隊友說什麼，大家好好比賽、別鬆懈，要有信心迎戰世界盃。」

鄭宗哲對美國最後一戰三打數二安打，包括一支三壘打，認為對手球速雖快，部分尾勁卻不是很好，全隊算是「未完成品」，中華棒協安排這三場熱身賽很好，信心大大加分。（系列六之五）