U18世青賽／林吳晉瑋投打二刀流 變速球國際賽管用

2019-08-25 18:52 中央社 台中25日電



U18世界盃青棒賽，中華培訓隊設定3名球員「投打二刀」出賽，林吳晉瑋為其中一人。 聯合報系資料照 記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

U18世界盃青棒賽，中華培訓隊設定3名球員「投打二刀」出賽，林吳晉瑋高中時期多以打者身分出賽，總教練周宗志表示，主要考量他有顆不錯的變速球，在國際賽會有不錯效果。

中華培訓隊此次陣中林吳晉瑋、岳政華、林子崴暫定都是「投打二刀」，中華隊昨天起安排與美國代表隊打4場交流賽，岳政華、林子崴昨天都以野手身份出賽，林吳晉瑋與美國隊交流賽第2戰，中繼登板。

今天比賽2局打完，中華隊0比3落後，林吳晉瑋3局登板中繼，接連被敲2支安打、保送、滾地球失掉2分，4局續投回穩，依序投出三振，讓打者敲出滾地球、外野飛球出局、沒有多掉分數。

林吳晉瑋表示，國中二年級開始，除了打擊之外也會以投手身份出賽，升上高中後雖然有練投，但正式賽還是以打者出賽多；此次集訓有點想太多，但近期打擊狀況已經慢慢調整好，對於投球也有自信。

周宗志表示，集訓期間有讓林吳晉瑋在練習賽中登板投球，狀況不錯，「他有一顆不錯的變速球，在短期國際賽事應該會有不錯效果」，也希望他在這幾場比賽適應一下與高強度打者對戰。

林吳晉瑋若留在正選名單中，將是高中生涯首度入選青棒國家隊， 他期許自己無論在什麼位置上都能扮演好教練團交辦的任務，場上發揮該有的水準。