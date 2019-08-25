U18世青賽／王彥程業餘終戰 盼表現像職業球員

2019-08-25 18:50 中央社 台中25日電



U18世界盃青棒賽王彥程去年亞青抗日一戰成名，外界關注是壓力也是動力，現在多了旅日球員新身分，業餘生涯最後一個比賽希望能有好表現。 聯合報系資料照 分享 facebook

U18世界盃青棒賽王彥程去年亞青抗日一戰成名，外界關注是壓力也是動力，現在多了旅日球員新身分，業餘生涯最後一個比賽希望能有好表現，「做什麼事情都要像個職棒球員。」

王彥程去年亞洲青棒錦標賽，對日本比賽技壓甲子園名投，開始受到外界關注，近一年經歷了一段較長的低潮，直到今年玉山盃青棒賽後慢慢找回自信，今年被選入U18世界盃青棒賽中華培訓隊。

中華培訓隊赴日本移地訓練時，日職球團到場看王彥程實戰後，確定與日職樂天隊簽約。中華隊總教練周宗志透露，簽約之前感覺王彥程壓力比較大，「這就是小朋友的夢，現在短期目標達成了，壓力釋放，表現有越來越好。」

王彥程表示，當時看著身邊的隊友陸續加入職棒，在穀保家商青棒隊受周宗志栽培了3年，一直沒有好消息有點心急，確定加盟日職，多了職棒球員新身分，面對業餘生涯最後一個大賽，「大家都有壓力，但要求自己做什麼事都要像個職棒球員。」

王彥程特別感謝穀保家商校友會會長蔡明堂的支持和資助，讓球員高中3年有充足的資源，不用擔心場外的事，專心在上場打拚，更感謝周宗志的栽培。

中華培訓隊24日起與美國代表隊打4場交流賽，王彥程昨天首戰中繼登板，投2局被敲3支安打，失掉1分責失分。王彥程表示，出賽感覺不錯，慢慢調整回好的狀態，第一次與美式球隊對戰，他們出棒積極、揮棒完整，稍微的失投球就會被掌握，如果之後有機會再登板，會特別留意球的位置。

對於此次比賽，王彥程希望能達成教練團交辦的任務，目標團隊打入4強；至於未來的職棒生涯，王彥程期待未來有天能和學長陳冠宇、王柏融一同在日職舞台上對決。