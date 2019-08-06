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小馬聯盟／中華最強！青、少棒輕鬆連霸

2019-08-06 23:47聯合報 記者藍宗標／綜合報導

中華隊在小馬聯盟世界青棒賽奪冠。 圖／取自吳柏宏臉書
中華隊在小馬聯盟世界青棒賽奪冠。 圖／取自吳柏宏臉書
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中華隊前往美國德州參加小馬聯盟世界賽，青棒、少棒昨天傳出捷報，分別在冠軍戰擊敗波多黎各、墨西哥，都以四連勝完成二連霸；含U十二世界盃少棒賽稱霸，三級中華隊在三天內已抱回三座世界冠軍。

中華青棒隊以平鎮高中為主體，昨天對波多黎各之戰推出王牌投手李晨薰，獨撐五局只被揮出一支安打，飆出八次三振，用五十九球演出無四死球完封勝，獲選大會最佳投手，中華隊十比○獲勝，奪下隊史第四冠。

中華隊全場揮出十三支安打，羅浩晨轟出雙響砲，貢獻五分打點，今年中職選秀狀元劉基鴻三打數一安打、攻下一分打點，完成國家隊任務後，十七日將向味全龍隊報到。

中華隊總教練吳柏宏表示，這次目標就是奪下冠軍，很開心衛冕成功。

以台東縣聯隊為主的中華少棒隊，在冠軍戰揮出十一支安打，蘇政憲、邱彥祖先後開轟，中華隊三局上攻下三分奠定勝基，終場以十比四獲勝，抱回隊史第九冠。

中華隊先發投手黃義傑投不滿三局，失四分退場，莊昊勳接手四點二局，只被揮出兩支安打，飆出九次三振，奪下冠軍戰勝投；蘇政憲連兩戰轟出全壘打、連四戰安打，合計八安八打點，冠軍戰四支四最猛。

小馬聯盟世界青少棒賽十日開打，中華隊以台北市聯隊為主，去年包辦三級冠軍，今年再度挑戰三冠王。

中華隊中華少棒平鎮高中劉基鴻
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