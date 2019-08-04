親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
棒協賽事特報
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

3年前遭無照酒駕女撞斷雙腿員警 換跑道參選立委

運動筆記【新聞】田中馬系列活動 爸趣迷你路跑溫馨開跑【新聞】跑在西濱快速道路上賞夕陽 一輩子只有一次機會
健行筆記新豐紅樹林生態保護區。漫步龍貓綠色隧道『奇萊南華』綠色大草原
NBA夢幻隊回顧- Jordan旋風席捲巴塞隆納2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)

U12世界盃／中華隊很不同 放膽做自己才能真正享受

2019-08-04 22:27中央社 台南4日電

U12世界盃少棒這支中華隊不太一樣，沒所謂明星球員，起初戰力也受外界懷疑，但總教練李國強說：「做事的是自己」，球員們扛著壓力可以在冠軍戰前跳舞展現自己，做到真正享受。

2019年U12世界盃棒球錦標賽，中華隊是由桃園市為主體組成全國明星隊。從選拔賽開始，其實此批球員戰力並不被看好；組成明星隊後，投手實力平均，捕手戰力也是相對薄弱的一環，打者沒有所謂的「大砲」，但這樣一支中華隊，卻能自2011年後再度奪冠。

李國強帶隊資歷豐富，有過青棒、青少棒、少棒國家隊總教練資歷，但他提到之前雖有帶過聯隊，但多是縣內球員組成的聯隊，來自各隊的全國明星隊是第一次，要如何讓球員相信教練團、願意吸收教練團說的東西是關鍵。

他說，帶少棒球隊什麼都要處理，小朋友玩心比較重，私生活管理很重要，他很感謝教練團的配合，也很欣慰球員們願意把心交給他，才能在台灣主場打出精彩好球。

儘管中華隊戰力一開始並不被看好，李國強坦言知道外界的評論，「但我自己知道就好，我不願意讓小朋友去承受外界的評語，我跟他們說，如果你們聽到什麼外界給你們的評語，不用在意，因為做事情的是你們自己」。

外界的評語及壓力，由教練團扛，中華隊需要做的只是努力訓練、證明自己，「讓曾經懷疑、批評我們實力的人跌破眼鏡」。

這批中華隊很不一樣，在滿場近8000名觀眾面前、在面臨高張力的冠軍戰開打前可以在場上跳舞，大方展現自己，跳完舞、整理好心情回到場上，打出精彩好球。

李國強特別感謝張滄彬老師，「謝謝張老師一路提拔我，一直給我很多機會，讓我累積經驗，造就我可以冷靜地處理場上許多事情」。

U12世界盃是少棒層級最高賽事，開心奪冠、享受舞台後，球員們繼續往前走。李國強表示，看到球員們不斷地成長，相信之後陣中很多球員還會再被選入U15青少棒、U18青棒等級國家隊，他們未來潛力備受期待。

中華隊U12世界少棒賽棒協
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

U12世界盃／就想三振對手 陳楷升強心臟奪MVP

2019-08-04 21:07

U12世界盃／敲勝利打點 黃天賜有信心超越哥哥

2019-08-04 21:39

U12世界盃少棒賽 最終排名與獎項

2019-08-04 22:15

中華棒協賽事 最新比分與賽程表

2019-04-11 20:27

U12世界盃／帶隊奪冠 李國強為基層教練發聲

2019-08-04 22:39

U12世界盃／教頭點名葉弘仁 未來有望成游擊大物

2019-08-04 20:13

U12世界盃／黃天賜成長多 未來關鍵要做自己

2019-08-04 19:41

U12世界盃／冠軍戰陳楷升抗日 教練：他狀況好

2019-08-04 18:14

U12世界盃／古巴勝韓奪季軍 對台灣留好回憶

2019-08-04 16:56

U12世界盃／中日冠軍戰門票熱賣 挑戰滿場

2019-08-04 16:06

小馬少棒／王聖恩6打點 中華扣倒美西代表

2019-08-04 12:00

小馬青棒／劉基鴻貢獻打點 中華隊開出2連勝

2019-08-04 10:14

U12世界盃／封王就差一步 中華盼復仇日本

2019-08-04 09:22

U12世界盃／中華打擊比較好 教頭有信心

2019-08-04 00:03

U12世界盃／愛子郭宸安逆轉轟 郭勇志現場見證

2019-08-04 00:01

U12世界盃／余硯誠後援4局飆9K 教頭點名進步最多

2019-08-03 22:45

U12世界盃／郭宸安三分砲逆轉委國 將對日搶冠

2019-08-03 22:30

U12世界盃／冠軍戰再遇中華隊 日教頭：第二次要贏很難

2019-08-03 19:37

U12世界盃／冠軍再逢日本 中華隊教頭：絕對有信心

2019-08-03 18:23

小馬聯盟／中華隊拚連兩年「三冠王」 少棒先開胡

2019-08-03 16:43

U12世界盃／南韓遇賽程爭議 領隊：應有更好安排

2019-08-03 15:30

U12世界盃／日本擊敗南韓 攜手中華隊進冠軍戰

2019-08-03 14:50

U12世界盃／郭宸安飆生涯最速118公里 賽後感謝爸爸郭勇志

2019-08-02 23:41

U12世界盃／快腿配安打 中華隊扣倒墨西哥

2019-08-02 23:14

U12世界盃／二游搭檔很安心 葉弘仁被看好國手常客

2019-08-02 21:33

U12世界盃／日韓戰因雨延賽 3日同樣二連戰

2019-08-02 16:58

U12世界盃／台韓教頭賽後互擁 李國強讚好比賽

2019-08-02 00:30

U12世界盃／黃天賜安撫情緒 陳楷升抗韓奪勝

2019-08-02 00:08
看更多

熱門文章

談林書豪佈道會落淚 麥凱倫：應該感恩

2019-08-04 14:36

U12世界盃／陳楷升好投又開轟 中華射日奪冠

2019-08-04 20:15

NBA／4年1億美元合約 勇士提前「鎖」格林

2019-08-04 08:20

U12世界盃少棒賽 最終排名與獎項

2019-08-04 22:15

泰國羽賽／瓦解4個冠軍點 周天成奪本季第2冠

2019-08-04 18:29

U12世界盃／封王就差一步 中華盼復仇日本

2019-08-04 09:22

NBA／不用等到耶誕節 洛城內戰開幕戰先上演

2019-08-04 17:40

NBA／史上最爛約頂薪合約？ 沃爾：我掙得的

2019-08-04 16:04

NBA／藍道也退出美國隊 波提斯：該邀請拉文

2019-08-04 16:08

MLB／0.2局幫馬林魚止血 陳偉殷球速夠水準

2019-08-04 11:15

大金錢時代來臨 今夏頂薪簽約各自暗藏玄機

2019-08-04 11:15

NBA／新球場新路標 大通中心地址「勇士路1號」

2019-08-04 11:25

MLB╱紅襪、洋基處境互換 柯拉：像硬幣正反面

2019-08-04 15:26

NBA／勇士核心三人組 將攜手合作至2022年

2019-08-04 17:26

NBA／偕妻展開中國行 海瓦德展望球隊新賽季

2019-08-04 15:00

MLB／勒梅休兩轟打爆紅襪塞爾 洋基雙重賽全勝

2019-08-04 11:54

U12世界盃／教頭點名葉弘仁 未來有望成游擊大物

2019-08-04 20:13

U12世界盃／古巴勝韓奪季軍 對台灣留好回憶

2019-08-04 16:56

U12世界盃／愛子郭宸安逆轉轟 郭勇志現場見證

2019-08-04 00:01

U12世界盃／冠軍戰陳楷升抗日 教練：他狀況好

2019-08-04 18:14

世界盃男籃／字母哥：願用MVP換取世界盃冠軍

2019-08-04 09:16

MLB／10天內兩度三響 39歲克魯茲史上第一人

2019-08-04 12:22

U12世界盃／就想三振對手 陳楷升強心臟奪MVP

2019-08-04 21:07

U12世界盃／黃天賜成長多 未來關鍵要做自己

2019-08-04 19:41

NBA／復原進度良好 沃爾：朝著正確方向發展

2019-08-04 10:07

MLB／桑契斯轉隊首戰 率太空人演接力無安打

2019-08-04 10:44

MLB／王維中9局登板挨轟 掉1分上修防禦率

2019-08-04 13:02

泰國羽賽／拍落對手 周天成爭本季第二冠

2019-08-03 23:54

U12世界盃／中日冠軍戰門票熱賣 挑戰滿場

2019-08-04 16:06

U12世界盃／敲勝利打點 黃天賜有信心超越哥哥

2019-08-04 21:39

U12世界盃／中華打擊比較好 教頭有信心

2019-08-04 00:03

中職／林益全163轟超越偶像 林仲秋：33歲太慢

2019-08-04 16:29

中職／代掌兵符2連勝 郭建霖：洪總真的不簡單

2019-08-03 23:45

泰國羽賽／周天成拚到最後 要展現選手價值

2019-08-04 21:54

中職／簽約9天登板 江國豪：比中華隊更緊張

2019-08-04 21:09

小馬青棒／劉基鴻貢獻打點 中華隊開出2連勝

2019-08-04 10:14

NBA／耶誕大戰又見詹皇 僅次布萊恩史上第二

2019-08-04 18:00

NBA／艾德里奇做公益 大方贈243台iPad給孩童

2019-08-04 17:11

小馬少棒／王聖恩6打點 中華扣倒美西代表

2019-08-04 12:00

中職／勝投王變敗投王 伍鐸來台5年最大危機

2019-08-04 17:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top