U12世界盃／中華隊很不同 放膽做自己才能真正享受

2019-08-04 22:27 中央社 台南4日電



U12世界盃少棒這支中華隊不太一樣，沒所謂明星球員，起初戰力也受外界懷疑，但總教練李國強說：「做事的是自己」，球員們扛著壓力可以在冠軍戰前跳舞展現自己，做到真正享受。

2019年U12世界盃棒球錦標賽，中華隊是由桃園市為主體組成全國明星隊。從選拔賽開始，其實此批球員戰力並不被看好；組成明星隊後，投手實力平均，捕手戰力也是相對薄弱的一環，打者沒有所謂的「大砲」，但這樣一支中華隊，卻能自2011年後再度奪冠。

李國強帶隊資歷豐富，有過青棒、青少棒、少棒國家隊總教練資歷，但他提到之前雖有帶過聯隊，但多是縣內球員組成的聯隊，來自各隊的全國明星隊是第一次，要如何讓球員相信教練團、願意吸收教練團說的東西是關鍵。

他說，帶少棒球隊什麼都要處理，小朋友玩心比較重，私生活管理很重要，他很感謝教練團的配合，也很欣慰球員們願意把心交給他，才能在台灣主場打出精彩好球。

儘管中華隊戰力一開始並不被看好，李國強坦言知道外界的評論，「但我自己知道就好，我不願意讓小朋友去承受外界的評語，我跟他們說，如果你們聽到什麼外界給你們的評語，不用在意，因為做事情的是你們自己」。

外界的評語及壓力，由教練團扛，中華隊需要做的只是努力訓練、證明自己，「讓曾經懷疑、批評我們實力的人跌破眼鏡」。

這批中華隊很不一樣，在滿場近8000名觀眾面前、在面臨高張力的冠軍戰開打前可以在場上跳舞，大方展現自己，跳完舞、整理好心情回到場上，打出精彩好球。

李國強特別感謝張滄彬老師，「謝謝張老師一路提拔我，一直給我很多機會，讓我累積經驗，造就我可以冷靜地處理場上許多事情」。

U12世界盃是少棒層級最高賽事，開心奪冠、享受舞台後，球員們繼續往前走。李國強表示，看到球員們不斷地成長，相信之後陣中很多球員還會再被選入U15青少棒、U18青棒等級國家隊，他們未來潛力備受期待。