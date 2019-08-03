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U12世界盃／不再熬夜 中華隊5局扣倒墨西哥

2019-08-03 00:16聯合報 記者蘇志畬／台南報導

中華隊先發投手郭宸安。 記者蘇志畬／攝影
中華隊先發投手郭宸安。 記者蘇志畬／攝影
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U十二世界盃少棒賽複賽受下雨影響，中華隊墨西哥之戰昨晚延到八時卅分才開打，中華隊靠單局攻下九分，以十一比一提前五局獲勝，不到兩小時收工，先發投手郭宸安完投五局，被敲五安、僅失一分，拿下勝投。

中華隊前兩局都有跑者上壘，但未能延續攻勢，三局下吳翊睿保送上壘後，發動盜壘，墨西哥捕手傳球失誤，吳翊睿續闖三壘，而外野手回傳再失誤，一路跑回本壘得分。

墨西哥羅培茲四局上敲出陽春砲追平，不過中華隊四局下趁對方投手不穩，一出局後形成滿壘，張耀允遭觸身球擠回超前分，吳翊睿敲出左外野兩分打點二壘打，拉開差距。

墨西哥換投後，江宗駿、陳楷升、黃天賜連敲三安，中華隊再添四分，加上對手暴投、滿壘保送，單局拿九分，五局下葉弘仁敲出二壘打後，靠投手犯規上三壘，江宗駿安打將兩隊差距拉開到十分，向對手說再見。

中華隊本屆全壘打不多，但安打能夠穩定串連，是總教練李國強最有信心的地方，昨晚也重演相同劇碼，二壘手吳翊睿前兩打席更是關鍵，與游擊手葉弘仁組成的中線拍檔則讓教頭安心。

葉弘仁與吳翊睿合計廿八次守備機會，只有一次失誤，李國強表示：「他們的守備很穩定，原本在母隊就有基本功，感情靠集訓培養起來。」

墨西哥路跑中華隊
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