U12世界盃／中華隊就等打線甦醒 仍有機會爭冠

2019-07-29 14:05 台灣醒報 台北報導



U12中華隊小將在憾負日本後，若想奪冠，出錯空間銳減，但依然有調整的機會，仍保有爭冠希望。 截圖自中華棒協官方粉絲團 分享 facebook

U12世界杯少棒賽小組賽情勢明朗化，中華小將在28日晚上惜敗給強敵日本後，應該以A組次名出線，由於賽制採小組賽成績帶入複賽，而複賽6強球隊戰績最佳前二才能晉級冠軍賽，若中華小將想把冠軍杯留在台灣，複賽面對B組目前仍全勝的南韓得全力搶勝，在團隊守備基本功不差的前提，只要等打線回神，仍有晉決賽機會。

憾負強敵日本

本屆世界杯少棒賽於26日在台南新球場、亞太國際棒球中心引燃戰火，首戰地主隊中華小將就靠著強投封鎖，以4:2擊敗強敵古巴隊，隨後面對實力差距一大截的南非，我國再以懸殊的19:0KO對手。可惜在28日晚上面對假想敵日本，中華隊投手壓不住日本強棒高橋昇聖，被他單場揮出三之三，外帶2發全壘打，以4:7憾負強敵，目前暫居A組第二名。

分析本屆賽制，小組賽將選出分組前3名、共6強進到複賽，而小組賽前三強之間的勝負關係會帶入複賽，意指A組若不出意外由日本第一、我國第二、古巴第三做結的話，中華隊目前進入複賽的成績是1勝1敗（勝古負日），若想以前二的戰績打進冠軍戰，恐怕對上B組前三強都得保持全勝，否則就得祈禱日本或B組龍頭南韓出現爆冷落敗，中華隊才能殺進前二。

仍有時間調整

但其實中華隊還有時間調整，在小組賽還有29日面對捷克、30日面對墊底斐濟的2戰，打線還有機會調整，擺脫團隊攻擊面太仰賴隊長黃天賜、外野手江宗峻的問題。若打線狀況加溫，搭配本屆很沈穩的內野守備，讓強投陳楷升、林丞宥能更無後顧之憂的發揮，中華隊複賽依然有望拼前二名晉決賽。

本屆世界盃少棒賽延續前4屆的傳統，再度在台灣舉辦，而台南市更一連囊括7屆舉辦權、被世界棒壘協會讚為「少棒之都」，讓中華小將名符其實享有地主優勢，只要小球員能穩住心情、盡力發揮，中華隊後勢仍看漲。

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