U12世界盃／遭日本轟炸 中華搶輸龍頭

2019-07-28 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／台南報導



中華隊林丞宥中繼三點二局，送出八次三振。記者吳敏欣／攝影 分享 facebook

Ｕ十二世界盃少棒錦標賽，中華隊Ａ組預賽重頭戲，和日本隊正面拚搶分組龍頭，卻遭到日本第四棒高橋昇聖單場敲出兩發兩分彈，反觀中華隊攻勢不夠串聯，一路苦追卻無力扭轉戰情，終場以四比七輸球，吞下本屆首敗，也將小組第一的席次給日本隊。

高橋昇聖前兩打席都敲出兩分彈，首局先砲轟中華隊先發投手許子承、為日本隊開張今年的全壘打數，三局上對左投林丞宥補上另一發，此役三打數三安打，貢獻四分打點。中華隊總教練李國強點出，對方是勇於揮棒型的打者，本來想以慢節奏干擾，沒想到兩顆失投球都遭狙擊。

許子承兩局丟四分退場，林丞宥接手三點二局再失三分，不過也飆出高達八次三振，包含三局上挨轟後，連投出四張老Ｋ，其中有一個不死三振，用球數剛好六十球；他賽後坦言此役曲球有利有弊，因為掉到紅中位置而挨了轟，但也製造許多揮棒落空。

中華隊敲出和日本隊一樣的七支安打，有三支由江庭毅所挹注，但攻勢不集中，無法逆轉局勢。李國強表示，兩次戰術執行失敗，得點圈也沒有掌握好，導致殘壘太多、打不出大局，「小朋友太緊張，如果再打一次我們還是有機會。」

中華隊在輸掉此役後，戰績為兩勝一敗，落入小組第二，排在三戰全勝的日本隊之後，晉級複賽將帶入預賽對戰成績。