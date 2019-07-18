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港口盃／廖俊凱開轟帶領 中華勝日本奪預賽第一

2019-07-18 04:30中央社 台北17日電

2019年荷蘭港口盃中華隊在台灣時間今天晚上出戰日本隊，先發投手鄭智鴻主投5.2局僅失2分，加上廖俊凱第2局轟出陽春砲帶領，終場4比2擊退日本，以3勝1敗奪下預賽第一。

鄭智鴻今天先發5.2局，被敲出7支安打，僅因守備失誤失掉2分，第6局2出局後，被敲三壘安打與投觸身球後退場，由謝柏賢登板中繼，謝柏賢隨即用三振化解危機。

中華隊打線在第2局開始進攻，廖俊凱先擊出本屆港口盃中華隊首轟，攻下球隊第1分，接著王薪權敲安打、黃韋銘靠著失誤上壘，攻占二、三壘，高育瑋再敲適時安打攻下1分。

第3局中華隊攻勢再起，蔡智榆保送、陳皓禎安打，再藉著陳偉志短打護送來到得點圈，廖俊凱擊出高飛犧牲打先下1分，2出局後黃柏豪補上適時安打，攻下中華隊第4分。

謝柏賢一直投到9局上1人出局，一、三壘有人時退場，改由今年季中選秀Lamigo桃猿第1指名蘇俊璋登板救援，雖然一開始投出保送形成滿壘，不過隨即穩定下來，連飆2次三振，瓦解日本最後反撲機會，幫助中華隊以4比2奪勝。

賽後中華隊總教練李盈南表示，「大家目標都很明確，場上該盡的責任都有做好，特別是資深球員用經驗去帶領年輕球員，這場比賽看到年輕球員的成長，希望大家複賽繼續加油。」

荷蘭港口盃預賽中華隊拿下3勝1敗，奪預賽第一，明天複賽首戰對手為稍晚美國與庫拉索之戰的勝隊，比賽時間為台灣時間18日晚上7時30分。

中華隊荷蘭港口盃
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