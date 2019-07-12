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NCAA交流賽／中華隊1勝2敗 出發荷蘭港口盃

2019-07-12 16:58中央社 台北12日綜合報導

美國NCAA大學明星隊來台進行交流賽，前3戰對中華隊賽事已結束，中華隊取得1勝2...
美國NCAA大學明星隊來台進行交流賽，前3戰對中華隊賽事已結束，中華隊取得1勝2敗，今天前往荷蘭打港口盃。 聯合報系資料照
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美國NCAA大學明星隊來台進行交流賽，前3戰對中華隊賽事已結束，中華隊取得1勝2敗，今天前往荷蘭打港口盃，NCAA明星隊今天則是要在台中棒球場對戰合庫隊。

NCAA明星隊與台電總教練李盈南領軍的中華隊交手3場，陣中除了去年印尼雅加達亞運中華成棒隊班底吳昇峰、林瀚等人，還有準中職新秀江國豪、蘇俊璋、魏碩成、朱益生和黃柏豪。9日首戰中華隊靠著吳昇峰及魏碩成聯手壓制，以2比1奪勝。

不過之後賽程遭雨勢打亂，昨天從台中移至天母進行雙重戰，午場中華隊於第2局靠著陽忠辰敲1打點二壘安打，先馳得點；第6局則是廖俊凱敲出帶有2分打點的二壘安打，王薪權擊出高飛犧牲打，超前取得4比3領先。

不過6局下NCAA明星隊打線大爆發，共打了12個人次，包含馬丁（Austin Martin）敲出的3分全壘打在內，攻下7分大局奠定勝基，終場以12比5擊退中華隊。

晚場賽事中華隊先發投手鄭智鴻投5局，被敲6支安打失3分。第6局派出今年季中選秀Lamigo桃猿第一指名的蘇俊璋，不過先被敲陽春砲，再被威廉斯（AlikaWilliams）轟3分砲；第7局蘇俊璋再被洛夫丁（NickLoftin）轟3分砲，總計投2局失7分。

雖然中華隊8局下攻下3分，不過最終還是以4比10落敗，總計中華隊在這次交流賽以1勝2敗收場，今天將前往荷蘭打港口盃，NCAA明星隊今天則是要在台中棒球場與合庫進行賽事。

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