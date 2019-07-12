NCAA交流賽／美國明星隊來台 轟爆地主

2019-07-12 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／台北報導



NCAA美國大學明星隊來台進行交流賽。 記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

ＮＣＡＡ美國大學明星隊來台交流賽，陣中「大物」雲集，不少未來大聯盟的明日之星，昨天兩場比賽也展現打線實力，兩戰共敲四轟收下二連勝。中培隊則以一勝兩敗收場，今天晚間再啟程飛往荷蘭，參與港口盃賽事，繼續為十月的亞錦賽備戰。

美國大學隊馬丁（Austin Martin）轟出3分砲。 記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

中培隊在九日交流賽首戰以二比一贏球，收下三年來首勝，而原訂前天進行的第二戰打到四局下因雨保留，雙方一比一平手，昨天移師天母棒球場繼續進行。美國隊在六局下猛攻十二人次，進帳七分大局奠定勝基，包括馬丁的一發三分砲，是兩隊在這次交流賽的首轟，終場美國隊以十二比五贏球，收下今年來台首勝。

蘇俊璋中繼2局挨3轟。 記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

晚場賽事，美國隊打線更凶猛，中培隊左投鄭智鴻先發五局失三分，六局上蘇俊璋登板，投第一球就被轟成陽春砲，再讓美國隊第九棒揮出三分全壘打，第七局續投又挨一支三分彈，中繼兩局失七分，中培隊打線則在比賽後段才開始反攻，最終仍以四比十吞二連敗。

美國隊Heston Kjerstad轟陽春砲。 記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

廿歲的蘇俊璋為Lamigo桃猿隊今年選秀第一指名的投手，昨天中繼亮相卻遭震撼教育，也讓他上了一課。蘇俊璋指出，其實球的位置都投得不錯，但可能配球出了問題，以外角球居多，都被對手掌握到，他們的力量也比較大，就形成全壘打。

美國隊Alika Williams敲出一發3分全壘打。 記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

至於美國隊吞首敗後收下二連勝，總教練麥克唐納指出，第一場比賽因一趟長途飛行，加上時差，比較慢進入狀況，昨天兩場比賽狀況則調整的比較好，「我們也從中華隊身上學到，要贏要靠自己打贏，中華隊不會輸給自己，這是一支很有競爭性的球隊。」