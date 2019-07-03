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MLB CUP／星二代成焦點 王思穩不愛老爸

2019-07-03 00:19聯合報 記者藍宗標／台北報導

王金勇的寶貝兒子王思穩個性活潑，還想長得更高。 記者藍宗標／攝影
王金勇的寶貝兒子王思穩個性活潑，還想長得更高。 記者藍宗標／攝影
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第二屆MLB CUP全國次少棒邀請賽今天在北市青年公園球場開打，參賽球隊從去年十二隊增至十六隊，桃園市龜山國小少棒隊挑戰二連霸，兄弟象隊退役老將王金勇兒子王思穩首次參加全國硬式比賽，成為隊上重點小球星。

各隊參賽球員都以四年級為主，大部分剛打棒球第一年，還在學習摸索階段，平常訓練、比賽以軟式為主，為了這次比賽開始改練硬式，龜山總教練李政達希望小朋友開心打球，別給自己太大壓力，勝敗不是最重要的。

王思穩在父親的鼓勵下，去年八月開始打球，暑假過後升上五年級，身高已有一百六十七公分，堪稱隊上主力球員；儘管已經高人一等，他覺得這樣還不夠：「以後想長到兩百公分。」

王思穩的母親中尾陽子是日籍，他的日文也有一定程度，過去幾年多次到大阪研修，聽、說、讀沒有太大問題，雖然常和王金勇玩球，偶像卻不是老爸，「我最喜歡松井秀喜王柏融。」

職棒球員第二代除王思穩，台南市安慶國小少棒隊兄弟檔陳軒奇、陳竑愷的父親是中信兄弟隊老將陳江和，兩個小朋友將升上五年級、三年級，最崇拜老爸。

安慶教練陳力維表示，小朋友參賽沒有壓力，四年級球員什麼狀況都有，首次打硬式比賽比較危險，一切以安全為主。

陳江和王柏融松井秀喜中信兄弟MLB

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