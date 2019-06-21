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U12世界盃／下月台南開打 中華拚留下冠軍

2019-06-21 23:59聯合報 記者婁靖平／台北報導

中華隊與體育署署長高俊雄（後排左二起）、台南市市長黃偉哲、棒協副理事長林華韋合照...
中華隊與體育署署長高俊雄（後排左二起）、台南市市長黃偉哲、棒協副理事長林華韋合照。 圖／中華棒球協會提供
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第五屆Ｕ十二世界盃少棒賽自七月廿六日起在台南棒球場開打，已連拿三屆亞軍的中華隊，期待今年能突破「障礙」，把冠軍留在台灣，總教練李國強勉勵小國手，「不要想太多，拿第一就好」。

台南市市長黃偉哲和李國強「有志一同」，對中華隊小選手說：「不要給自己太大壓力，只要拿冠軍就好。」

李國強對中華隊很有信心，也要求小球員要有自信、肯定自己，「技術面沒有問題，但要加強國際賽事心理層面」；他認為，今年Ｕ十二的比賽會非常好看。

中華隊前天開始集訓，教練團晚上都會替大家上課，「希望強化他們的心理素質、抗壓性」，李國強認為這批投手實力平均，速度是野手群最大特色，「組聯隊必須要了解小朋友的狀況，抓住他們的心」。

李國強點名黃天賜、葉弘仁、江庭毅、郭宸安是這批中華隊需要跳出來的球員，「因為心理夠成熟，打球EQ很好，教練的提點、要求，很快就能反應過來」。

儘管要球員留下冠軍，但李國強也說：「盡力表現就好，成績交給教練團」；中華隊在首屆Ｕ十二世界盃奪冠，之後比賽「三連亞」。

今年作為比賽場地的亞太棒球訓練中心（少棒），興建進度已達百分之九十五，待消防安檢通過後，預定七月初完成驗收；亞太棒球中心有兩塊場地（主、副球場），中華隊預賽和日本、古巴、捷克、南非、斐濟等隊分在Ａ組，賽程都在主球場舉行。

U12世界少棒賽棒協
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