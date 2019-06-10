U18世青藍白戰李展毅開轟 王彥程4局飆6K

2019-06-10 22:18 中央社 台北10日電



U18世界盃棒球賽中華藍白戰第3戰，中華白隊高一強打李展毅開轟無功，中華藍隊先發投手王彥程4局6K好投，全隊9安打支援，比賽因雨7局裁定，中華藍隊9比4拿勝。

U18世青中華藍白戰第3戰，中華藍隊由左投王彥程先發，首局2人出局後投出觸身球保送，接著三振抓到該局第3個出局數，2、3局都讓打者3勝3下，4局被敲兩支安打，但力守不失分；王彥程今天總計用62球投4局，僅被敲出2支安打，投出6次三振、無失分。

中華藍隊5局由速球派投手潘文輝接手中繼，但1人出局後遇亂流，先被高一強打李展毅敲出陽春砲，接著投出保送，再被林政華敲出三壘打失分，兩人出局後，接連被敲兩支安打再掉2分。

潘文輝6局回穩，沒再多掉分數，中華藍隊左投林昱珉7局接手後援，用15球投1局，投出3次三振、無失分，幫助球隊守住勝利。

此次藍白戰陣中有不少備受期待的好手，高一兩名強打李灝宇、李展毅都被分在白隊，李灝宇今天1安1打點，李展毅則搶先開轟；中華白隊今天先發投手余謙，投3局被敲5支安打，失掉3分責失分、承擔敗投。

中華藍隊打線攻勢串聯，今天全場敲出9安，何恆佑單場2安、1打點，另有1次保送1次盜壘成功，鄭宗哲單場2安貢獻2分打點，林志光單場2安，選到1次保送，替球隊跑回2分。

今天比賽7局打完因雨裁定，中華藍隊拿下勝利，明天休兵1天，接下來12、13日各打1場比賽，14日休兵，15、16日再繼續比賽，7場比賽結束後，將決定U18世青正選20人名單。