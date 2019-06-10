華南青少棒／萬樂南開轟桃園勝 與台東爭4強門票

2019-06-10 22:18 中央社 台北10日



108年華南金控盃青少棒賽，A組勝部桃園市隊與台南市隊交手，桃園市隊一度落後，3局萬樂南關鍵兩分砲，帶起氣勢，桃園終場以12比2、5局提前拿勝，明天將與台東縣爭4強門票。

108年華南金控盃全國青少棒錦標賽，A組勝部賽事桃園市今天與台南市隊碰頭，台南市隊首局就有攻勢，靠著接連3支安打、1次保送，首局就攻下2分。

桃園市隊2局靠著呂東翰、李俊漢接連安打、暴投、高飛犧牲打追回1分，3局抓準台南市隊投手、守備都有狀況，靠著接連安打、失誤先跑回2分、翻轉戰局，萬樂南關鍵兩分砲，拉開領先差距，也打起球隊氣勢。

桃園市隊4局再拿1分，5局靠著單局2安、4次保送、對手2次守備失誤，一口氣打了10人次，攻下6分大局，順利拿下比賽勝利；桃園市隊今天全場敲出8安，除了萬樂南全壘打外，呂東翰單場4打席敲出2支安打，選到1次保送，有3得分，表現也很突出。

桃園市隊明天將於台東縣隊交手，爭取A組勝部冠軍，勝隊取得4強門票；B組勝部台中市與新竹縣今天比賽，因為雨勢過大，比賽打至3局、新竹縣2比0領先時裁定保留比賽，延至明天上午8時30分繼續舉行，台中市與新竹縣勝隊將與新北市隊爭B組勝部冠軍，勝隊晉級4強。