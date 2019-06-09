親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

埔里第三市場遭祝融 攤位全燒光估損上千萬元

發香包人氣高 郭台銘：只有與韓國瑜合作才能贏

運動筆記【教練！我想跑步！】馬拉松跑者也想練速度，用短跑打基礎！因減肥開始的半馬
健行筆記去不了聖母峰沒關係，先來看看「雪季尼泊爾ABC健行全攻略」！台北市七星山
NBA精彩回顧- Kawhi Leonard G4神勇演出 (2019總冠軍賽)2019總冠軍賽微電影- Game 4

華南青少棒／台南奪勝 呂冠鋐李明哲連線建功

2019-06-09 20:14中央社 台北9日電

華南金控盃青少棒賽今天在天母棒球場進行花蓮縣對台南市賽事，雖然台南市先被攻下分數，不過5局下三、四棒呂冠鋐及李明哲串聯逆轉，終場以3比1擊退花蓮縣。

5局上花蓮縣先靠著游擊手失誤上壘，接著楊志傑獲保送，田楊昇樺擊出內野安打形成滿壘，楊峻豪再擊出滾地球，帶有1分打點。

不過，下個半局台南市馬上反攻，李志中獲保送、机崇瑋安打，黃聖佑犧牲短打，形成二、三壘有人，之後三棒呂冠鋐敲1打點安打，追平比數，下一棒李明哲再敲安打，帶有2分打點，終場台南市以3比1擊退花蓮縣，明天將強碰桃園市。

台南市總教練蔡清濬表示，一開始球員比較放不開，在這種全國性賽事很明顯看得出來他們壓力不同，還好後面幾個投手回穩，沒有被攻下大局、大量失分。

台南市三、四棒呂冠鋐及李明哲連線，為球隊打線勝利，呂冠鋐表示，第5局時是抓直球打，因為對方投手變化球不錯；李明哲則說：「那時候有點小緊張，因為前面打不太好，但教練提醒我要打變化球，才會有安打出現，很謝謝教練。」

呂冠鋐來自崇明國中，在母隊大部分打五、六棒；李明哲則來自民德國中，在母隊大多打三、四棒，雖然來自不同學校，不過他們國小一起打過代表隊，今天也展現串聯攻勢，呂冠鋐說：「之前硬式聯賽因為有轉播，所以想比較多，但爸爸媽媽提醒後，這次比賽不會有壓力。」

棒球
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

華南青少棒／中心棒次關鍵安串聯 台南逆轉花蓮

2019-06-09 18:49

中華棒協賽事 最新比分與賽程表

2019-04-11 20:27

華南青少棒／丁世偉投打俱佳 北市扣倒屏東盼拚回4強

2019-06-09 15:54

U18對抗賽／陳志杰飆7K、李灝宇猛打賞 中華白扳回一城

2019-06-09 14:05

華南青少棒／總教練之子差點完封 嘉義淘汰竹市

2019-06-09 12:32

華南青少棒／台東縣鎖定冠軍 首戰5局打垮新竹市

2019-06-08 18:19

華南青少棒／打棒球不到1年 雲林縣孫畯程敲4安當英雄

2019-06-08 17:29

華南青少棒／花蓮縣徐鴻祥球速再成長 國三投到140

2019-06-08 16:23

U18青棒／中華藍白對抗賽 藍隊3投賞11K奪首勝

2019-06-08 15:46

華南青少棒／田楊昇樺4安5打點 花蓮首戰打退屏東

2019-06-08 15:22
看更多

熱門文章

NBA／杜蘭特復出？ 消息人士：來不及了

2019-06-09 14:36

NBA／杜蘭特隨隊前往多倫多 G5是否能打仍未可知

2019-06-09 10:08

NBA／雷納德攜手伊巴卡 暴龍客場逆轉聽牌

2019-06-08 23:59

法網／汀恩擊敗約克維奇 連2年決賽對納達爾

2019-06-08 22:33

NBA／柯瑞嘴硬要翻盤 暴龍假謙虛

2019-06-09 15:03

日職／王柏融先發三棒抗阪神左投 拚回3成打擊率

2019-06-09 12:51

法網／連兩年與納達爾爭冠 汀恩：是終極挑戰

2019-06-09 08:55

MLB／田中將大告假喜迎女兒誕生 洋基用假先發代替輪值

2019-06-09 06:47

日職／陽岱鋼連5打席安打 交流戰場場開張

2019-06-09 14:20

法網／汀恩退小約 重演去年冠軍戰

2019-06-09 00:43

NBA／怕身材走樣重拾訓練？ 諾維茨基：還不是現在

2019-06-09 09:32

法網／強風影響比賽 約克維奇：很難發揮最佳狀態

2019-06-09 07:46

中職／詹子賢10局下再見轟 兄弟中止對猿7連敗

2019-06-08 21:48

NBA／火箭與丹東尼合約接近達成協議？ 經紀人否認

2019-06-09 11:07

NBA／罵柯瑞老婆遭起訴 暴龍球迷下月出庭

2019-06-09 15:55

MLB／王維中中繼1局壓制遊騎兵 連五場無失分

2019-06-09 13:08

法網／巴蒂大滿貫首封后 終結澳洲46年冠軍荒

2019-06-09 02:19

MLB／白襪新王牌7連勝 並列大聯盟勝投王

2019-06-09 07:28

MLB／怒砸球帽反彈自打臉 賈納嘴唇受傷縫六針

2019-06-09 09:39

日職／王柏融4支1連3戰安打 火腿被敲再見安輸阪神

2019-06-09 16:55

MLB／王維中後援1局3上3下 防禦率仍是0

2019-06-09 14:11

MLB／首度對決 大谷翔平砲轟學長菊池雄星

2019-06-09 13:28

籃球／低調過生日 陳盈駿：焦點留在球場

2019-06-09 18:48

日職／陽岱鋼三壘打擊潰羅德 交流戰打擊率5成63

2019-06-09 16:39

日職／陽岱鋼4支4 打率重回3成

2019-06-09 00:40

MLB／林子偉膝傷好轉 投入小聯盟復健賽

2019-06-09 07:53

籃球／野獸的下一步？ 林志傑：還在考慮

2019-06-09 16:58

中職／新洋投浴血 悍將被獅咬

2019-06-09 00:30

NBA／杜蘭特隨隊赴多倫多 G5上場仍未知

2019-06-09 13:16

MLB／林子偉3A首度復健賽 2打數無安打守5局

2019-06-09 09:09

MLB／對菊池開轟 大谷翔平：最高殿堂對決很驕傲

2019-06-09 16:22

MLB／印地安人主場先發最終回 沙巴西亞：像回到家

2019-06-09 10:45

華南青少棒／總教練之子差點完封 嘉義淘汰竹市

2019-06-09 12:32

NBA／詹皇招攬AD重傷湖人 朗多：像爸媽不要小孩

2019-06-09 19:43

法網／今晚與納達爾爭冠拚雪恥 汀恩：終極挑戰

2019-06-09 13:09

NBA／暴龍「浴血」奮戰 勇士栽觔斗

2019-06-09 15:01

日職／宋家豪中繼挨3安失分 樂天5：2勝中日

2019-06-09 16:31

籃球／俠獸經典對決重現 少俠隊逆轉勝

2019-06-09 16:30

中職／陳禹勳、李振昌出狀況 陳韻文救援王看漲

2019-06-09 17:47

香港桌球賽／鄭怡靜、林昀儒 合拍2連冠

2019-06-09 00:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top