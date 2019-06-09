華南青少棒／台南奪勝 呂冠鋐李明哲連線建功

2019-06-09 20:14 中央社 台北9日電



華南金控盃青少棒賽今天在天母棒球場進行花蓮縣對台南市賽事，雖然台南市先被攻下分數，不過5局下三、四棒呂冠鋐及李明哲串聯逆轉，終場以3比1擊退花蓮縣。

5局上花蓮縣先靠著游擊手失誤上壘，接著楊志傑獲保送，田楊昇樺擊出內野安打形成滿壘，楊峻豪再擊出滾地球，帶有1分打點。

不過，下個半局台南市馬上反攻，李志中獲保送、机崇瑋安打，黃聖佑犧牲短打，形成二、三壘有人，之後三棒呂冠鋐敲1打點安打，追平比數，下一棒李明哲再敲安打，帶有2分打點，終場台南市以3比1擊退花蓮縣，明天將強碰桃園市。

台南市總教練蔡清濬表示，一開始球員比較放不開，在這種全國性賽事很明顯看得出來他們壓力不同，還好後面幾個投手回穩，沒有被攻下大局、大量失分。

台南市三、四棒呂冠鋐及李明哲連線，為球隊打線勝利，呂冠鋐表示，第5局時是抓直球打，因為對方投手變化球不錯；李明哲則說：「那時候有點小緊張，因為前面打不太好，但教練提醒我要打變化球，才會有安打出現，很謝謝教練。」

呂冠鋐來自崇明國中，在母隊大部分打五、六棒；李明哲則來自民德國中，在母隊大多打三、四棒，雖然來自不同學校，不過他們國小一起打過代表隊，今天也展現串聯攻勢，呂冠鋐說：「之前硬式聯賽因為有轉播，所以想比較多，但爸爸媽媽提醒後，這次比賽不會有壓力。」