U18世青中華藍白第2戰 李灝宇林子崴手感燙

2019-06-09 19:39 中央社 台北9日綜合報導



U18世界盃棒球賽中華藍、白對抗賽第二戰，中華白全場敲出14支安打，其中李灝宇4支、林子崴3支，加上陳志杰、岳政華、陳柏毓聯手封鎖，以7比0擊退中華藍。

為選出中華隊出戰U18世界盃棒球賽，在稻江棒球場打7場U18世青中華藍白對抗賽，36名球員分藍、白兩隊比賽，每名投手預計投7至8局，每名打者有19個打席的機會，爭取進到最後20人正選名單，今天進行至第2場。

1局上中華白就展開攻勢，林子崴敲安打後，岳政華選到保送，李灝宇再補上安打，帶有1分打點，接著林子豪也獲保送，謝毅敲1打點安打。

2局上林政華安打後，利用暴投上到二壘，岳政華敲出安打，帶有1分打點，且右外野手發生失誤，再跑回1分。4局上張宥鈞擊出內野安打，盜上二壘後捕手傳球失誤，上到三壘，林子崴再1打點敲安打。

8局上張宥鈞先敲安打，林子崴擊出二壘安打攻下1分，接著投手發生暴投，王浩軍擊出滾地球，帶有1分打點。中華藍雖然整場敲出7支安打，不過沒能攻下分數，終場中華白以7比0擊退中華藍。

中華白打線中表現最好的為第4棒李灝宇，5打數敲出4支安打，包辦1分打點；第2棒林子崴也有猛打賞演出，4打數敲3支安打，包辦2分打點、跑回2分。

中華白3任投手封鎖對方打線，陳志杰先發4局被敲4支安打，飆出7次三振，沒有失分；岳政華投3局被敲2支安打，無失分，獲得勝投；陳柏毓投2局，被敲2支安打，沒有失分。

中華藍先發投手林聖榮投4局，被敲10支安打，投4次保送，失5分含4責失，吞下敗投；洪宸毅投3局沒有被敲出安打，出現3次保送，沒有失分；朱添明投2局被敲4支安打，失2分。