玉山盃／前3天賽事 高一小將搶盡風頭

2019-05-25 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／宜蘭報導



桃園市在敗部取得2連勝後，再3勝才能挺進4強。 記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

玉山盃青棒錦標賽為今年Ｕ十八世界盃棒球賽的國手選拔賽，但受限於年齡限制，不少高三生無法參與，前三天賽事倒是高一小將搶盡鋒頭。

前天新北市十六歲投手潘文輝飆出一五○公里火球，是今年玉山盃目前的「火球男」，同日桃園市「怪力男」李灝宇敲出今年大會第一轟，也是滿貫砲，單場三安六打點，只差一壘打締造「完全打擊」。

昨天則有台北市強打李展毅搶鋒頭，對新竹縣演出生涯首次單場雙響砲，連兩打席把球轟出立德棒球場的左、中外野大牆，另敲一支三壘打，單場三安四打點，幫助球隊在Ｂ組敗部保住生機。

李展毅僅高一就展現強打本色，扛起母隊大理高中的中心打線，也是國外球探追蹤的對象之一，今年木棒聯賽不僅開轟，並以十八打點奪下打點王，這次在玉山盃再敲雙響砲，暫居大會全壘打王。

桃園市高一投手洪宸毅目前在玉山盃三場出賽也繳出亮眼成績，對戰台中市、南投縣及台南市連三天登板，各投兩局無失分，僅被擊出兩支安打，送出九次三振，最快球速一四三公里；同是高一的隊友陳志杰昨天接替他登板，後援兩局飆四Ｋ無失分，最快球速一四七公里。

包括李灝宇、李展毅及洪宸毅在內，今年玉山盃共有九名球員都是去年Ｕ十五世界盃中華隊國手，今年有機會再攜手出征Ｕ十八世界盃。