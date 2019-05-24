玉山盃／桃園市與台北市過關斬將

2019-05-24 21:10 中央社 台北24日電



玉山盃青棒賽桃園市隊投打發揮，先發投手陳柏毓5局飆7K，封鎖對手打線，率隊以5比0淘汰台南市隊；台北市隊高一強打李展毅單場雙響砲，也帶領全隊拿下勝利。

108年玉山盃青棒賽，桃園市隊今天在A組敗部賽事與台南市隊交手，由陣中投打二刀流陳柏毓任先發投手，目前高二的陳柏毓很早就展露天份，高一最快球速就可以投到147公里，球速持續進步，教練團直言要突破150公里不是難事，被視為旅外潛力股。

陳柏毓今天先發投5局，僅被敲出1支安打，投出7次三振、無失分，有效壓制對手打線，後援投手洪宸毅、陳志杰依序登板，僅讓對手再敲出2支安打，3任投手合計送出11次三振，沒有失掉分數。

今天比賽前3局兩隊僵持不下，桃園市隊4局靠著接連安打與對方失誤，先馳得點；5局再靠著保送、吳秉恩、張宥鈞的接連安打，送回第2分；7局靠著觸身球保送、林翊翔三壘打、外加一支犧牲打，單局再添2分保險分；8局桃園市再靠著觸身球保送、接連安打，送回全場第5分，順利拿下比賽勝利。

台北市隊今天在B組敗部賽事與新竹縣隊交手，台北市隊高一強打李展毅展現火力，3局開轟、5局敲出個人單場第2轟，6局再敲出三壘打，今天單場5打席敲出3支安打都是長打，另選到1次保送，打擊表現亮眼。

台北市隊今天開賽就積極搶分，1到6局僅第2局沒有拿下分數，全場敲出15安，終場以8比1拿勝，保住晉級生機，新竹縣吞下2敗，提前遭到淘汰。