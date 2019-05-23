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玉山盃／拚U18世青國手資格 新北、台中首戰奪勝

2019-05-23 00:39中央社 台北22日電

玉山盃全國青棒錦標賽今天在宜蘭縣羅東、高雄市立德棒球場開打，18縣市代表隊力拚U18世界盃青棒賽國手資格。新北市首戰以10比0輕取宜蘭縣，台中市則4比1擊敗桃園市。

新北市今年由穀保家商單一球隊代表，兩週前在王貞治盃青棒賽冠軍戰，遭逆轉吞敗，經過一星期調整，這次加入高一球員再拚榮耀。新北市總教練周宗志說：「最近調整得不錯，這批陣容也很有機會拿冠軍。」

新北市首戰採投手車輪戰，黃震武先發3局僅被敲1支安打，左投王彥程中繼2局無失分，之後李慶隆、林子崴各投1局，第8局再由曾宥叡登板，連賞3次三振，全場僅讓宜蘭縣擊出2支安打。

打線部分，新北市全場揮出15支安打，先發9人幾乎全員安打，其中第6棒王順和單場3安「猛打賞」，劉予承則敲雙安貢獻4打點，終場以10比0擊敗宜蘭縣。

台中市首戰對桃園市，台中市高二投手曾峻岳先發7局僅失1分，送出6次三振，加上打線在2局下進帳3分奠定勝基，終場以4比1擊退桃園市，搶下首勝。台中市下一戰將對上新竹市，桃園市則落入敗部。

桃園市以平鎮高中球員為主體，加上北科附工投捕搭檔陳柏毓、林承皓，但平鎮主力先前在王貞治盃奪冠，取得美國小馬聯盟青棒賽中華隊代表權，這次參與玉山盃的球員以高一球員為主，整隊僅5名高二球員。

台中市壓出陣中最穩定的投手曾峻岳先發，前7局沒有讓桃園市攻進分數，第8局壘上有人時退場，總計先發7局失1分，只讓桃園市敲出4支安打，送出6次三振，2任後援投手也成功守住勝利。

台中市總教練林朝煌指出，投手表現很好，尤其曾峻岳投得「非常好」。曾峻岳從高一下學期開始擔綱球隊主力先發，林朝煌指出，「他一直有在進步，今年的表現，算是球隊最穩定的投手」。

曾峻岳去年才高一，就在玉山盃拿下投手獎，但沒能入選中華隊參與U18亞青賽。升上高二後，他自認控球、球速進步不少，希望能把握今年玉山盃表現，一圓國手夢，他提到，明年就超齡無法參賽，今年是最後一次機會。

玉山盃王貞治盃

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