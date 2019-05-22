華南少棒／首場延長賽 桃園勝台東取4強門票

2019-05-22 19:40 中央社 台北22日電



108年華南金控盃全國少棒錦標賽，桃園市隊22日與台東縣隊鏖戰至延長賽，終場桃園以8比7奪勝，取得4強門票，賽後總教練李國強（左）向選手精神喊話。 中央社 分享 facebook

華南金控盃全國少棒錦標賽，今天在新生公園進行台東縣對桃園市賽事，雙方鏖戰至延長賽，為本屆首場，7局下桃園黃天賜敲再見安打，桃園以8比7擊退台東，取得4強門票。

1局上桃園市就靠著第4棒蔡韋辰的二壘安打、吳菖育安打，還有對方守備失誤、保送、投手犯規等，攻下5分大局。不過台東縣在後面緊緊追趕，3局上得1分後，4局上王佑恩、宋欽熙、陽善同、黃宇昇、陳家威都有安打出現，攻下4分，形成5比5平手。

直到正規6局打完，雙方還是平手的狀態，因此進入延長賽，採突破僵局制。7局上台東縣靠著捕手傳球失誤得2分，不過下個半局，桃園市先拿2分後，第3棒黃天賜敲出再見安打，終場以8比7驚險擊退台東縣，奪下B組勝部冠軍，挺進4強。

這場比賽是本屆華南盃首場延長賽，桃園市總教練李國強賽後特別跟選手信心喊話，跟他們說：「又往前進一步了，比賽結果給教練扛，不要給自己壓力，笑一個！」

李國強表示，對手台東縣雖然實力比較不平均，但鬥志很好，每個人都盡力攻擊，今天也有跟小朋友講這一點，不過還是一度被追平，李國強說：「既然都發生了，就要擋回來，告訴小朋友不能洩氣。」

李國強也始終相信自己的選手，希望他們保持良好的攻擊欲望，他指出，7局下7比7平手輪到黃天賜時，其實可以下強迫取分戰術，「但我相信他，他也證明自己不差，也要培養他們的信心，放膽表現，天賜是很好的打者」。

雖然桃園市捕手黃翔靖在7局上傳球失誤，失掉2分，不過李國強也特別鼓勵他，李國強說：「他有對捕手這個位置下功夫，雖然身材不好 但有跟他講之後會長，只要有下功夫就會一直成長。」

黃翔靖則說：「7局上的時候很緊張，很怕被攻下大局，但想說下半局還有進攻機會，最後贏了很開心。」